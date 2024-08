Una iniciativa crea voces diversas para la nueva IA: “Promueven la inclusión y combaten los sesgos”

El proyecto Free the Voices acaba de sumar su quinta opción, tras la recolección de más de 500 voces del colectivo LGBTQ+ en 12 países. “Con el aumento de los sistemas IA, es clave reflejar la diversidad vocal de nuestra sociedad”, dicen.

Free the Voices acaba de lanzar a Vega, su quinta voz sintética diversa.

Los sesgos de la inteligencia artificial no comenzaron con los nuevos modelos generativos, ahora en auge. Ya en 2020, observamos que muchos de aquellos sistemas recaen en el racismo y el machismo, principalmente. Por ejemplo, con la subrepresentación de ciertos grupos sociales o al asociar a la mujer con la asistencia. Hace un tiempo, sistemas como Siri y Alexa se restringían a las voces femeninas.

Eso no ocurre por voluntad de las máquinas; en cambio, es un reflejo de los datos que absorben. También de las propensiones de quienes desarrollan y entrenan a esos modelos.

Con la IA en su pico de popularidad, una iniciativa llamada Free the Voices procura barrer con los sesgos contra la comunidad LGBTQ+ en las plataformas digitales. Para esto, trabajan para crear voces sintéticas diversas que luego pueden integrarse en asistentes virtuales, chatbots y otras tecnologías en las que se interactúa verbalmente.

“Las personas LGBTQ+ aún enfrentan discriminación, siendo sus voces uno de los elementos que dispara más sesgos y microagresiones, lo que a menudo lleva a ocultar su autenticidad. Para reducir estos sesgos, es esencial exponerse más a voces diversas. Con el aumento de voces generadas por IA, es clave que estas reflejen la diversidad vocal de nuestra sociedad”, señalan desde LLYC, la consultora de marketing que impulsa la movida. Por cierto, tienen novedades para contar.

Free the Voices, el proyecto que propone diversidad para las voces sintéticas

Recientemente, los impulsores de la iniciativa anunciaron el lanzamiento de Vega, la quinta voz sintética diversa. Según cuentan, este paso se logró gracias a las voces donadas por la comunidad, en español, inglés y portugués. En total, este banco de sonidos cuenta con más de 500 voces que aportaron personas de la comunidad LGBTQ+ de 12 países diferentes.

“La creación de esta quinta voz es un testimonio del poder de la comunidad y de la tecnología trabajando en armonía”, comenta David González Natal, líder del proyecto. “Cada voz donada representa una historia, una identidad, y es fundamental para desmantelar los estereotipos y construir un futuro donde todas las voces sean valoradas y respetadas. Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo y la participación de todos los que han contribuido”, agregó.

Además de Vega, en la plataforma oficial de Free the Voices es posible conocer a las otras opciones disponibles: Libertas, Castor, Fulu y Hatysa.

“Está en nuestras manos decidir si los avances no unen o dividen aún más”

En el proceso para crear las voces, los participantes leyeron un manifiesto especialmente diagramado para capturar características vocales variadas. Es importante mencionar que los datos que se donan son tratados con “respeto y privacidad”, sin recopilar información personal.

“Lamentablemente, cada día, a las personas LGBTIQ+ y a quienes sonamos ‘diferente’, nos siguen persiguiendo, estigmatizando y silenciando. Solo por el hecho de tener ‘un algo’ que no sigue la norma: nuestra voz”, comentan. “Esta persecución no siempre es visible, pero es constante y dolorosa. Es una lucha diaria contra los prejuicios y los estereotipos que se manifiestan a través de microagresiones y actos de exclusión”, agregan y concluyen enarbolando su bandera. “Hoy queremos que el mundo nos escuche (…) Que haya diversidad no solo en la apariencia, sino en todas las formas de expresión humana”.

Las cinco voces sintéticas diversas pueden emplearse en forma libre, en diversos proyectos audiovisuales.

“Está en nuestras manos decidir si cada avance lo usamos para unirnos o dividirnos aún más”, dicen los impulsores de Free the Voices, animándonos a promover la diversidad que desean y a dar visibilidad a los sesgos, cada vez que nos topemos con alguno.

“En un mundo cada vez más lleno de voces generadas con inteligencia artificial, solo la exposición a voces diversas puede eliminar nuestros prejuicios y sesgos”, cierran.

Para acceder a las cinco voces creadas, es posible hacerlo a través de la plataforma Fonos. Según explican, esos datos sonoros están listos para que cualquier desarrollador o creador los utilice en sus proyectos. No solo en asistentes virtuales, sino también podcasts, videojuegos, clips audiovisuales y anuncios publicitarios, entre otras opciones.