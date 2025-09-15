Reflejo Jujuy – Una denuncia por robo terminó en una persecución por caminos rurales y el hallazgo de un galpón lleno de marihuana

Una denuncia por robo terminó en una persecución por caminos rurales y el hallazgo de un galpón lleno de marihuana

Sep 15, 2025

El intento de robo de una vivienda en Chañar Ladeado, en el departamento santafesino de Caseros, dio lugar este domingo a una cinematográfica persecución que terminó con tres ladrones detenidos y el descubrimiento de un invernadero para el cultivo de marihuana.

una-denuncia-por-robo-termino-en-una-persecucion-por-caminos-rurales-y-el-hallazgo-de-un-galpon-lleno-de-marihuana
Según indicaron medios locales, el episodio comenzó durante un partido de fútbol en la zona de Arteaga. Los delincuentes aprovecharon el evento para robarse un juego de llaves del interior de una camioneta, que más tarde utilizaron para entrar a robar a una casa en Chañar Ladeado.

Mientras los ladrones aún estaban dentro de la vivienda, la alarma sonora del inmueble se activó, y los forzó a escapar en una camioneta Amarok con el botín que habían logrado recolectar hasta el momento: poco más de un millón y medio de pesos y ciento cincuenta dólares en efectivo. Sin embargo, un vecino los vio y dio aviso a la policía.

A partir de ese momento se desplegó un operativo policial y comenzó una persecución que se extendió por más de 80 kilómetros, de la que participaron patrulleros de las unidades regionales IV (Caseros) y X (Iriondo), junto con la Guardia Rural Los Pumas. A los móviles terrestres se sumó también el apoyo desde el cielo con un helicóptero e incluso un productor agropecuario colaboró en el operativo con su avioneta.

En tanto, la Amarok continuaba su escape por una ruta que pasó por los los departamentos Caseros e Iriondo. Finalmente, los fugitivos ingresaron a toda velocidad en una zona rural de Villa Eloisa. Allí, los policías fueron cerrando el perímetro y lograron rodear el predio. Fue en ese lugar que la policía logró atrapar al primer delincuente, un hombre de 31 años que aún llevaba consigo el dinero que había robado de la casa.

Poco después, los efectivos ubicaron también a sus dos cómplices, de 27 y 28 años. Según informó El Litoral, los tres hombres tenían pedidos de captura por delitos varios. Entre ellos, robos calificados, abuso de armas y violación a la Ley de Drogas.

Las armas secuestradas durante el operativo. Foto gentileza El Litoral

Además del dinero, la policía encontró que los ladrones tenían dos escopetas, una carabina y dispositivos electrónicos. Sin embargo, no fue el único hallazgo del operativo: en un galpón rural cercano la policía encontró también un invernadero artesanal en el que se cultivaba marihuana ilegalmente.

El lugar estaba debidamente acondicionado para el cultivo indoor del producto, con reflectores, humedad controlada y macetas negras en las que crecían los plantines de cannabis en su versión más productiva.

En el caso interviene la Fiscalía de Firmat, quien ordenó que los tres detenidos continúen privados de la libertad por los delitos de robo y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y pidió además el secuestro de los plantines de marihuana y otros elementos relacionados.

