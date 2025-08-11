Reflejo Jujuy – Un zoo sacrificó a tres cachorros de tigre abandonados por su madre

Un zoo sacrificó a tres cachorros de tigre abandonados por su madre

Ago 11, 2025 Internacionales 0

Tres cachorros de tigre siberianos abandonados por su madre, que dejó de amamantarlos, tuvieron que ser sacrificados por el zoo alemán de Leipzig, informó este sábado la institución.

Tras dar a luz el miércoles, la tigresa Yushka al principio «cuidó de su progenie de manera ejemplar», explicó el establecimiento del este de Alemania.

Pero desde el jueves se «desentendió de sus crías», su primera camada, y dejó de alimentarlas.

Tres cachorros de tigre siberianos abandonados por su madre, tuvieron que ser sacrificados (Xinhuanet).

La decisión de sacrificarlas se tomó después de dos días en los que los cachorros «se fueron debilitando cada vez más».

El zoo tuvo que asumir una «gran responsabilidad» para evitar a los pequeños «una muerte por inanición», explicó el veterinario Andreas Bernhard.

Un desamor fatal

La interrupción de la crianza «sin motivo aparente» forma parte del «comportamiento de las madres primerizas inexpertas en el reino animal», señaló el director del zoo, Jörg Junhold.

La tigresa Yushka se desentendió de sus tres bebés (Zoo Leipzig).

Los tigres siberianos, también llamados tigres del Amur, son los felinos más grandes del mundo y viven principalmente en el Lejano Oriente ruso, donde están amenazados de extinción.

En julio, otro parque zoológico alemán, el de Núremberg, sacrificó a doce de sus babuinos alegando que su recinto estaba sobrepoblado.

