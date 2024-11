Un médico destrozó de un piedrazo el auto de una enfermera porque le obstruía el paso en el estacionamiento

Ocurrió en el Hospital Misericordia, en Córdoba. La mujer aseguró que el doctor “le gritó a otras dos mujeres” y que “casi choca a otra compañera” cuando salió del lugar.

Así quedó el auto de la mujer después del ataque de su compañero de trabajo.

Los vecinos de la ciudad de Córdoba estaban sorprendidos por un ataque que ocurrió en el estacionamiento del Hospital Misericordia, en Belgrano al 1500. Un médico le destrozó de un piedrazo el auto de una enfermera porque le obstruía el paso.

Eran cerca de las 6 de la mañana de este sábado, cuando el hombre terminó su turno de guardia y caminó hasta el auto para retirarse. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía lugar para salir, ya que el auto de su compañera no lo permitía. Bajo un ataque de furia, el médico decidió tirar una enorme piedra, que estalló los vidrios de la ventanilla del conductor.

La dueña del vehículo afectado, que también terminó su jornada laboral, llegó a ser testigo de la escena. A pesar de que intentó calmar al hombre, no logró evitar el desastre. Luego de ello, el doctor se negó a proporcionarle sus datos y la responsabilizó de lo que había ocurrido.

“Tenemos un estacionamiento chiquito. Que no tiene luces ni nada. Antes teníamos uno bien y lo inhabilitaron. Yo llegué con mi auto y lo estacioné adentro porque no tengo forma de dejarlo afuera. Es una zona muy roja y sabemos que roban siempre. Tampoco puedo ir en colectivo porque trabajo de noche”, explicó la enfermera en diálogo con El Doce.

La mujer también relató que estacionó y se comunicó con el personal de la playa para que le avisaran si necesitaban que mueva su vehículo. “A las 6 y 30 horas estaba cerrando la guardia y veo que me mandaron un mensaje a las 6 y 18 para moverlo. Ahí mi supervisora me dice que el médico amenazaba con romper mi auto”, precisó.

“Cuando llegué mi auto tenía una piedra enorme en el asiento delantero. Le pregunté al médico si él hizo eso. Me respondió que sí, entonces le pedí los datos para el seguro. Me dijo que no, me insultó y dijo que era culpa mía. Le gritó a otras dos mujeres y se fue casi chocando a una compañera”, concluyó la enfermera.