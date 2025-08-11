Un matrimonio peleó por 29 pollos en su juicio de divorcio y el juez dio una solución insólita

Una pareja separada del suroeste de China se vio envuelta en una disputa por 29 pollos durante su proceso de divorcio.

Según el medio de comunicación continental Jimu News, una mujer de apellido Tu de un pueblo de la provincia de Sichuan y su marido Yang solicitaron recientemente el divorcio.

Su principal fuente de ingresos provenía de la la avicultura y no contaban con bienes importantes, informa SCMP.

Una pareja se vio envuelta en una disputa por 29 pollos durante su proceso de divorcio (Twitter).

El juez Chen Qian, dijo que la pareja criaba 53 aves, incluidos 29 pollos, 22 gansos y 2 patos.

Aunque los gansos y los patos podían dividirse equitativamente, los pollos se convirtieron en un punto de discordia.

La pareja consultó a sus padres pero no encontró ninguna solución y sus hijos se negaron a involucrarse, indica SCMP.

Un pollo de más

Tu dijo ante el tribunal que ella misma había criado los pollos y que estaba emocionalmente apegada a ellos, por lo que merecía uno más.

Yang no estuvo de acuerdo y afirmó que también había dedicado mucho tiempo y esfuerzo al cuidado de los animales.

El juez Chen ofreció entonces dos opciones de mediación: o bien comían juntos el pollo sobrante o bien el que se lo quedaba debía compensar al otro, dice SCMP.

El juez falló usando la tradicional sabiduría china (Freepik).

Después de decirles que dividieran el lote de aves en partes iguales, un juez les aconsejó que comieran el pollo que sobraba como “comida de despedida” antes de finalizar su divorcio.

La idea no sólo era práctica, sino que también reflejaba la sabiduría tradicional china, que está profundamente arraigada en el pensamiento confuciano y valora la armonía entre las personas, la sociedad y la naturaleza.

En lugar de depender de reglas legales estrictas, la comida compartida encarnaba el concepto confuciano de li, que se refiere a la propiedad ritual que fomenta el respeto y el equilibrio incluso en tiempos de separación, informa SCMP.

Al final, la pareja acordó cocinar el pollo y comerlo juntos antes de divorciarse.

Su historia ha divertido a las redes sociales continentales.

Un internauta dijo: “El juez ofreció una solución justa, pero el pollo es la verdadera víctima”.