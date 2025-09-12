Un ladrón escaló un techo, burló la seguridad y forzó una caja fuerte: lo apodaban el “Spider-Man de Essex”

Un conocido ladrón, apodado el “Spider-Man de Essex” por su habilidad para escalar, fue condenada a seis años y un mes de cárcel este 11 de septiembre por un “sofisticado robo” de relojes de lujo valuados en más de 1,3 millones de dólares en un centro comercial de Kent, condado de Inglaterra.

El 7 de febrero, David Buisson llegó al centro comercial Bluewater en un Mercedes GLA con matrículas clonadas, conducido por un cómplice, según informó la Policía de Kent en un comunicado. El hombre de 56 años, disfrazado con una máscara y un chaleco de flúor, escaló el techo con una escalera telescópica, burló múltiples capas de seguridad y forzó una caja fuerte.

Logró escapar con más de 150 relojes de lujo. Aunque la alarma se activó, el personal descubrió el robo y alertó a las autoridades después de que Buisson ya había huido. La Policía de Kent comenzó una investigación que permitió rastrear el Mercedes gracias a las cámaras de seguridad y el reconocimiento automático de matrículas en Kent, Essex y Buckinghamshire.

Los investigadores descubrieron que el mismo vehículo había visitado Bluewater más de diez veces en las semanas previas al robo, entre el 13 de enero y el 7 de febrero, con matrículas diferentes para evitar ser detectado. En cada uno de esos viajes de reconocimiento, el automóvil se detenía en Harlow, Essex, donde Buisson residía.

David Buisson robó 150 relojes de lujo valuados en más de 1,3 millones de dólares en un centro comercial Foto: Policía de Kent.

Buisson fue localizado y arrestado en Penrith, Cumbria, el 12 de febrero. Una búsqueda en su casa y vehículos reveló una cámara de video con grabaciones incriminatorias que mostraban sus actividades de scouting en la joyería antes del asalto.

Su cómplice en el robo de Bluewater también fue arrestado el mismo día en Essex, con tres de los relojes robados recuperados de su coche, aunque falleció mientras estaba en prisión preventiva.

Buisson se declaró culpable de conspiración para cometer robo el 16 de julio y fue sentenciado el 11 de septiembre. El detective Harry Groves, oficial investigador, lo describió como un “criminal de carrera que dedicó una cantidad considerable de tiempo a planear este robo de alto valor”. Groves añadió que la “confianza de Buisson estaba fuera de lugar” y que una “investigación tenaz” aseguró su captura.

La caída del “Spider-Man de Essex”: de millonarios robos a la cárcel

Buisson es conocido por su historial de robos de alto valor, que incluye dos asaltos a la mansión de Alan Michael Sugar, más conocido como Lord Sugar, un magnate de los negocios inglés, ​​ personalidad de los medios, y asesor político, en Chigwell, Essex. En 2018, robó joyas y relojes por valor de 250.000 dólares en un asalto que formaba parte de una serie de crímenes que le reportaron 1,6 millones de dólares.

Incluso regresó la noche siguiente a la mansión de Lord Sugar para intentar taladrar una caja fuerte. Los detectives descubrieron que había compilado una lista de las 192 personas más ricas de Essex, a quienes buscó en Facebook antes de atacar a siete de ellas.

El ex piloto de helicópteros huyó a España, pero fue capturado en la Costa del Sol, encarcelado y se le ordenó pagar casi 235.000 dólares de indemnización a Lord Sugar.

Buisson asaltó dos veces la mansión de Lord Sugar. Foto: Facebook/Lord Sugar.

Entre sus otros crímenes, Buisson admitió un robo en 2015 en Smith’s Brasserie en Ongar, donde deshabilitó la alarma y usó equipo especializado para abrir una caja fuerte. La policía encontró en su casa herramientas para taladrar y abrir cerraduras, un dron robado, joyas y búsquedas de internet de direcciones que luego fueron asaltadas.

Además de su pena de prisión, Buisson fue sometido a una orden de prevención de delitos graves, que restringirá su acceso a equipos que pueda usar para delinquir durante cinco años después de su liberación. Su sobrino, Benjamin Buisson, también fue encarcelado previamente por delitos de robo, algunos cometidos con su tío.

La investigación continuará en un esfuerzo por recuperar los relojes robados que aún no fueron encontrados.