Un joven quedó en coma tras una violenta paliza a la salida de un boliche en Salta: acusan a futbolistas de un club local

Un joven quedó en coma tras una violenta paliza a la salida de un boliche en Salta: acusan a futbolistas de un club local

Oct 20, 2025 Policiales 0

Jorge Luis Morales (28) pelea por su vida en un hospital de Salta: está con coma inducido, luego de recibir una paliza a la salida del boliche más concurrido de Orán. Hay videos que muestran el artero y brutal ataque en plena calle. La familia del hombre golpeado apuntó directamente hacia un grupo de futbolistas de un club local como agresores. El caso está en plena etapa investigativa.

El violento episodio tuvo lugar a metros de donde se encuentra el boliche Set, ubicado en calle Bolivia casi Emilia Bustamante. Fue durante la madrugada de este domingo que se produjeron incidentes dentro del local bailable.

«Había un grupo que estaba provocando disturbios dentro del local comercial. Provocaban y mojaban con cerveza a distintas personas que estaban ahí. Fueron sacados por el personal de seguridad del lugar para evitar una pelea mayor», confirmó una fuente policial. Pero fuera del local los disturbios continuaron.

«Mi hijo no había participado de ninguna agresión adentro. Lo atacaron a traición y por la espalda, afuera. Lo golpearon y cuando cayó sobre el asfalto empezó a convulsionar», contó Elizabeth, madre de Morales.

En una entrevista realizada por Radio A de Orán, la mujer denunció que hubo un ataque en patota de parte de futbolistas del club Aviadores y dijo que la primera que atendió a su hijo fue una médica que también salía del lugar bailable luego de los disturbios. «Esa mujer permitió que mi hijo llegue con vida al hospital», señaló.

Las cámaras de seguridad muestran que Morales va caminando en soledad por la calle cuando es abordado por un grupo de personas, que sin mediar palabra lo ataca por la espalda. «Él se estaba yendo de Set porque habían sacado a un montón de personas», aclaró su madre.

Los golpes provocaron que Morales pierda el equilibrio y cayera pesadamente sobre la calle. Su cabeza dio contra el cordón y perdió el conocimiento. «Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave», señaló con angustia, Elizabeth. Y agregó: “Quiero recordar lo que pasó con Fernando (Báez Sosa). A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total”, se lamentó.

Según confirmaron del hospital San Vicente de Paul, el hombre agredido presenta un fuerte traumatismo de cráneo, con hemorragia y coágulos. «Se encuentra sedado y en coma inducido para poder estabilizarlo, pero su pronóstico es reservado», confirmó el neurocirujano Esparza al medio El Litoral.

La familia de Morales radicó la denuncia policial y aseguran que los agresores están identificados y sabes quiénes son. Apuntaron a «los hermanos Masa», quienes formarían parte del plantel de fútbol del club local. La mujer pidió públicamente que si alguien tiene datos para aportar o algún video más que se pueda sumar para identificar a los agresores, que lo faciliten a la Policía. “Si alguien tiene videos o información, que colabore, le pedimos ayuda. Queremos justicia”, cerró la mujer.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal N°1 de Orán, quienes anticiparon que cuentan con más de una filmación: las del local y las de las cámaras de seguridad de la calle.

«Se ve claramente como un hombre es atacado por un grupo de sujetos que estamos tratando de identificar», anticipó el oficial Axel Villafañe, quien confirmó que hasta el momento no hay personas detenidas.

