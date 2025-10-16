Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

Un episodio inusual alteró la mañana de este miércoles en Mar del Plata. Un hombre, completamente desnudo, recorrió la zona de Avenida Champagnat -una de las arterias principales de la ciudad- y Rodríguez Peña, sorprendiendo a quienes transitaban por el lugar en plena hora pico.



Las imágenes, que de inmediato circularon por diferentes medios de la localidad, se viralizaron. Según lo que se puede ver, muestran a un joven de aproximadamente 30 años desplazándose por los canteros centrales de la avenida, mientras gesticulaba de forma descontrolada ante la mirada atónita de automovilistas y peatones.

El registro visual fue captado por un conductor que documentó la escena sorprendida. Durante la grabación, que fue compartida con el medio local 0223, puede oírse: “Está re mamado, no puede ni caminar. Pobre chabón, está flasheando cualquiera”, en referencia al evidente estado alterado del hombre.

Otra grabación registrada en el lugar, compartida por un vecino con otro medio local, Mi8, se escucha que un hombre dice: “Está delirando”. Mientras, el hombre continuaba moviendo los brazos y caminando erráticamente.

Pocos minutos después, policías que prestaban servicio en la zona junto a un móvil de Prefectura Naval Argentina, que habitualmente patrulla ese sector de la ciudad, lograron interceptar al individuo y reducirlo. Testigos relataron que la intervención se produjo de inmediato, dada la cantidad de personas y vehículos presentes.

Luego de su aprehensión, arribó al lugar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Tras una revisión médica, los profesionales determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Posteriormente, el hombre, identificado como oriundo de Pergamino y de 31 años, fue llevado a la Comisaría 4ª donde quedó alojado de manera temporal, de acuerdo con la información de los medios locales.