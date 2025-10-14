Reflejo Jujuy – Un falso ciego cobró durante 53 años más de un millón de euros en subsidios en Italia

Un falso ciego cobró durante 53 años más de un millón de euros en subsidios en Italia

Oct 14, 2025 Internacionales 0

La Policía italiana denunció este lunes a un hombre de 70 años acusado de haber fingido ceguera total durante más de 50 años para cobrar fraudulentamente más de un millón de euros en subsidios para personas con discapacidad, tras descubrirlo manejando herramientas peligrosas y seleccionando minuciosamente frutas en un mercado.

El acusado, residente en el área de Arzignano, en Vicenza, habría estado recibiendo ayudas públicas desde 1972, pese a no sufrir ninguna discapacidad visual, según informó en un comunicado la Guardia de Finanzas, la Policía económica italiana.

Durante más de dos meses, agentes de la Guardia de Finanzas siguieron al acusado y lo grabaron mientras realizaba diversas tareas sin asistencia y con aparente normalidad, como jardinería con herramientas peligrosas.

El falso ciego llegando a su casa tras hacer las compras (Guardia de Finanzas).

«El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma frutas y verduras, las cuales examinaba y seleccionaba cuidadosamente entre las expuestos en el mostrador, pagando en efectivo con dinero escogido de su propia billetera», detalló la Guardia de Finanzas.

Medio siglo de estafas

La investigación se inició gracias al cruce de datos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes (INAIL) y bases de datos policiales, donde se detectaron irregularidades en las prestaciones, registradas a nombre del hombre bajo la condición de discapacidad visual absoluta.

Tras reunir las pruebas y contar con una pericia médica especializada, la Fiscalía decidió procesarlo por el delito de estafa contra el Estado, confirmó la nota.

Un falso ciego manejando en una autopista (Captura de video).

Asimismo, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de todas las ayudas que recibía y realizaron una inspección fiscal que reveló más de 200.000 euros de ingresos ilícitos obtenidos en los últimos cinco años, periodo aún sujeto a verificación tributaria.

