Un excursionista muere tras ser mordido por una serpiente cascabel en un parque

Un excursionista estadounidense recogió una serpiente de cascabel en un parque estatal de Tennessee, en Estados Unidos, y el animal lo mató. La noticia fue confirmada por funcionarios del Parque Estatal Savage Gulf a Fox News Digital.

Matthew Griffith, miembro de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Grundy, dijo que la cascabel “le provocó una mordedura en la mano” que le causó “una reacción alérgica”.

“Sin embargo, no se han revelado todos los detalles de la causa real de la muerte”, destacó. Tampoco dio el motivo que llevó al excursionista a levantar el animal del suelo.

Tras sufrir la mordida, varias agencias acudieron al lugar y le practicaron RCP. Sin embargo el esfuerzo fue en vano. El hombre fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció.

Las serpientes “más grandes y peligrosas”

El hecho ocurrió en el Savage Gulf State Park. Foto: captura Google

La Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee dice que las serpientes de cascabel de los bosques como la que atacó a la víctima son “las más grandes y peligrosas de las cuatro serpientes venenosas de Tennessee».

Además recomendó que quien se adentre en el parque tenga a mano un botiquín de primeros auxilios y que si se encuentra con una serpiente “mantenga la calma y no intente manipularla”. En caso de que muerdan, “busque atención médica inmediata”.

La serpiente de cascabel que mordió al hombre es un ejemplar grande y pesado, con cabeza grande y triangular, pupilas verticales y el cascabel al final de la cola.

La serpiente cascabel de los bosques es de las más peligrosas de Tennessee.

Tendencia en Google

En relación a esta noticia, la palabra “snake” fue tendencia en Google. El gráfico de Trends muestra cómo el interés por los artículos relacionados a ella fue subiendo a lo largo de la tarde del 14 de agosto.