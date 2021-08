Un argentino demandó a China por la pandemia de coronavirus

Un hombre de Ramos Mejía planteó que China le pague US$ 200.000 como indemnización por el daño que le causó a su salud y su familia tener Covid-19.

Un hombre de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, demandó esta semana a la China por el daño provocado por la pandemia de coronavirus a su salud, su sustento económico y su familia.

Matías Bergalli, de 39 años, es padre de cuatro hijos, dos de los cuales tienen una condición cardíaca que los hace particularmente vulnerables frente al Covid-19. El hombre contrajo en marzo de 2021 la enfermedad que produce el coronavirus y su vida y la de su familia quedó trastocada.

Tras días de sufrir un cansancio general Bergalli se hizo hisopar en la Unidad Sanitaria de Lomas del Mirador a falta de acción por parte del Municipio de La Matanza, al que informó por teléfono. «Tardaron cuatro días en confirmarme que tenía el virus. Nadie me hizo ningún seguimiento telefónico y llegué a saturar por debajo del 80%», relató a la periodista de Infobae Cinthia Ruth.

«Estaba para internarme pero nadie me asistió. De todas maneras yo prefería morirme en mi casa, llegado el momento, antes que terminar mi vida solo en un hospital», afirmó Bergalli.

Después de 16 días en cama, cansado y con dolor de cabeza, Bergalli logró recuperarse y sólo su mujer, que no es paciente de riesgo, tuvo Covid-19 «pero solo tuvo pérdida de gusto y olfato».

«Estaba preso en mi propia casa, a lo que se sumaba la ansiedad generada por el confinamiento y la incertidumbre de quién iba a mantener a mi familia porque yo no podía salir a trabajar», recordó Bergalli.

Para ese entonces ya había sido echado de su trabajo como mozo en un hotel frente al Obelisco porteño porque el lugar cerró por las restricciones aplicadas por la pandemia de coronavirus. Las deudas se acumularon, desde las cuotas de su auto hasta las cuentas de los servicios.

Recién el 5 de abril le apareció el permiso para circular en la aplicación Mi Argentina porque «se ve que tardaron en cargar los datos en el sistema», y por eso estuvo un mes sin poder trabajar haciendo viajes vía Uber, y considera que perdió $ 180.000 en hipotéticas ganancias.

Pero cuando sí pudo trabajar, Bergalli se encontró con un guiño del destino, o una señal de Dios.

«A mi primer pasajero no me lo voy a olvidar nunca más. Dios te pone a determinadas personas en tu camino en el momento indicado y a mí me mandó a Patricio», reconoció.

Ese primer pasajero fue Patricio Poplavsky, titular del estudio Poplavsky International Law Offices, que se especializa en derecho internacional y que, casualmente, lleva adelante las demandas de 3.000 personas damnificadas por el Covid-19 en distintas partes del mundo.

Bergalli quedó debilitado por el coronavirus al punto de no poder correr más de 15 minutos. Encima, entre julio de 2020 y enero de 2021 fue sometido a cuatro operaciones por diversas dolencias.

Los problemas de salud y el estrés que padece con su familia desde marzo de 2020 impulsaron a Bergalli a presentar una demanda contra el Gobierno de China por US$ 200.000 por violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3ro, que se refiere al derecho a la vida, y 5to, que atañe al derecho a la integridad personal.

La demanda es contra la República Popular China, en la persona de su presidente, Xi Jinping, y su Gabinete de Gobierno. Pero además se responsabiliza a la Organización Mundial de la Salud, y a su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por los daños percibidos.

Poplavsky habló con Infobae y se refirió a los daños materiales y morales sufridos por sus representados en el contexto y por la pandemia de coronavirus, que son comprobables tanto en pérdidas monetarias y como en las historias clínicas de cada demandante.

El abogado agregó que «en un plazo de cinco años pueden haber resultados finales» y desde su estudio jurídico afirmaron que las familias de personas fallecidas por Covid-19 pueden recibir hasta US$ 1.000.000 en compensación mientras que quienes transitaron cuadros leves, como Bergalli, podrían cobrar unos US$ 200.000.