Twitter Inc. dejó de existir: Elon Musk la fusionó con su empresa X Corp

El cambio podría formar parte de una estrategia del magnate para construir una plataforma multipropósito.

Twitter no existe más. Elon Musk decidió fusionar la plataforma con X Corp., otra de sus empresas, según se desprende un escrito legal presentado ante un tribunal de California.

El cambio fue descubierto en documentos relacionados con una demanda presentada contra la firma por la activista Laura Loomer el año pasado, después de que fuera expulsada de la red social por incitar al odio contra los musulmanes. “Twitter, Inc. se ha fusionado con X Corp. y ya no existe”, dice el oficio.

El propio CEO de la compañía lo confirmó hoy con un enigmático tuit en el que solo escribió la letra X. Este movimiento podría verse como un paso más de Musk en su idea de construir una súper app que incluiría mensajes, pagos, viajes compartidos, reparto de comida y otros servicios en una sola aplicación.

“Cada vez menos empleados están orgullosos de trabajar en Twitter”, opinó Daisley.

Desde que Elon Musk compró a Twitter el año pasado, ya no es una empresa pública. Por lo tanto, no tiene que informar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre actualizaciones de cambios de nombre. Conocidas las extravagancias y la forma de llevar sus negocios, no sorprende que el magnate simplemente lo haya comunicado con un tuit sin muchas explicaciones.

En cuanto al desarrollo de la idea de Musk de crear una mega aplicación X, Twitter está plagada de suficientes errores como para mantener ocupado a su equipo de ingenieros. Aunque ahora la empresa forme parte de X Corp., el sueño del millonario de una app multipropósito todavía parece muy lejana.

La obsesión de Elon Musk con la letra X

A Musk le gusta la letra X. Figura en el nombre de su empresa espacial Space X, y X.com era el nombre de banco digital que cofundó 1999, antes de que sea PayPal. La obsesión no termina ahí: su hijo se llama X Æ A-12.