Twitter ahora permite publicar fotos en 4K desde el celular

La función se lanza en las apps de la red social en iOS y Android. Cómo usar esta característica.

La función debe ser activada desde el panel de configuración de Twitter.

Twitter despliega una novedad en su plataforma, que ahora permite publicar imágenes en resolución 4K desde sus apps. La función fue previamente testeada entre un grupo selecto de usuarios, y esta semana inicia su despliegue a nivel general tanto en iOS como en Android.

Según explicaron desde la red social, para activar esta característica hay que ir a “Configuración y privacidad”, luego a “Uso de datos” y finalmente a “Cargas en alta calidad”.

En ese apartado es posible seleccionar si la opción estará disponible sólo con Wi-Fi o también se permite que opere con datos móviles. Eso es similar a lo que la plataforma ofrece para la reproducción de videos de alta calidad.

Tal como explican en The Verge, la versión web de Twitter ya admitía imágenes con una resolución de hasta 4096 x 4096 píxeles, pero las aplicaciones se habían limitado a una resolución máxima de 2048 x 2048.

4K en Twitter: las salvedades

Por un lado, cabe señalar que la gran mayoría de los smartphones no tienen pantallas 4K; incluso muchos de alta gama omiten esa especificación. Eso quiere decir que si bien Twitter permitirá tuitear fotos en esa resolución, esa calidad no se apreciará en los teléfonos. Naturalmente, para disfrutar los detalles del 4K hay que hacerlo desde una pantalla con esa resolución.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todas las cámaras de los smartphones toman fotografías en 4K, aunque sí la mayoría.

Imágenes maliciosas en Twitter

Hace algunas semanas, un experto en seguridad informática descubrió que algunas imágenes pueden contener elementos maliciosos en Twitter. Esos elementos parecen simples fotografías pero contiene un ZIP con hasta 3MB de datos que son capaces de infectar equipos de usuarios desprevenidos.

El especialista demostró la posibilidad de utilizar en la red social la denominada “esteganografía”, una técnica que oculta información en un elemento que a primera vista parece inocuo y que también se usa en el mundillo digital. En este caso, lo aplicó en Twitter.

¿Cómo lo hizo? Publicó en Twitter una imagen que puede ser descargada, renombrada a .zip y así consigue acceder a todas las líneas de código y texto que están ocultas. La esteganografía no es inédita sino que tiene un extenso recorrido, pero sí es novedoso este uso que podría ser aprovechado por piratas informáticos para esconder y desperdigar códigos maliciosos en Twitter.

“Twitter comprime imágenes, la mayor parte del tiempo, pero hay algunos escenarios en los que no lo hace. (La red social) también intenta eliminar cualquier metadato que no sea esencial, por lo que cualquier técnica existente (…) no funcionaría”, explicó el investigador. En concreto, lo que hizo fue añadir datos al final de una secuencia del código, que la plataforma no elimina durante la compresión.