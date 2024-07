Tras un show íntimo, Paulo Londra hizo una convocatoria espontánea en Barcelona y reunió a más de 450 fans

El cantante cordobés está en una nueva etapa de su carrera y fue recibido por el público español con los brazos abiertos.

Paulo Londra tuvo una exitosa presentación en Barcelona.

El 2024 marcó el regreso definitivo de Paulo Londra. El artista cordobés volvió a los escenarios después de cinco años y lo hizo con imponentes conciertos en Madrid y Barcelona. Además, volvió a tener un contacto directo con sus fans.

El miércoles, el cantante de trap se presentó en la mítica sala Razzmatazz en Barcelona, donde fue recibido por su público luego de haber agotado las entradas en un minuto. “Las cercanías al recinto colmadas desde horas antes por seguidores que acamparon y esperaron con total entrega al argentino”, escribieron en un material de prensa.

En el setlist no faltaron canciones del álbum Back To The Game, y sus más recientes lanzamientos, “Postdata” y “Paracaídas”. Además, sonó “Tal Vez”, “Condenado para el millón” y la Bizarrap Session #23 en una apertura increíble.

“Por eso vine”, “Solo pienso en ti”, “Forever alone” y “Chica paranormal”, entre otras, fueron parte de un DJ Set arrasador y también presentó versiones potentes de “Plan A”, “Chango”, “Posdata”, “Nublado” junto a “Chance” y “Julieta”.

El encuentro de Paulo Londra con sus fans españoles.

Sabiendo que muchos no habían podido sacar las entradas para el show por lo rápido que se agotaron, Paulo convocó de manera sorpresiva a su público el lunes pasado a través de sus redes sociales a encontrarse con él en un local céntrico de la ciudad, a lo que la respuesta de sus fans fue inmediata acampando por cuadras muchas horas para poder estar cerca de su ídolo.

“Así fue que recibió con total amor a 450 personas, firmando autógrafos, tomándose fotos y dándoles especial atención uno por uno, incluso regalando algunos tickets para aquellos que no habían podido conseguir. Un día altamente emotivo que demuestra el vínculo inquebrantable que mantiene con sus seguidores”, informaron desde la prensa oficial.

La exitosa presentación de Paulo Londra en Madrid

Paulo Londra fue una de las figuras más esperadas de “La Velada del Año”, que tuvo lugar el sábado en el Estadio Bernabéu de Madrid. El recital marcó su regreso a los escenarios tras cinco años.

El trapero cordobés tocó en el evento “La velada del año”

Dando el puntapié inicial a una futura gira, la presencia del artista hizo delirar a los fans que asistieron al famoso estadio y estalló la transmisión en vivo y las redes alrededor del mundo con los hits que marcaron la explosión de su carrera junto a sus canciones más recientes.

“Esperé mucho por este momento. Los quiero una banda. Gracias por este momento, los amo”, fueron las palabras que eligió Paulo Londra para saludar al público.