Tras las burlas en su programa, Nicolás Wiñazki le contestó a Verónica Lozano

Nicolás Wiñazki fue tendencia en Twitter a raíz de un comentario que hizo en su editorial de TN Central, donde contó que había sido tío pero que por la cuarentena “más larga del mundo” no podía conocer a su sobrina. Y se preguntó si estaba bien la medida que había adoptado el presidente Alberto Fernández. Por sus dichos cosechó varias críticas, entre otros de la conductora Verónica Lozano.



La también psicóloga se burló del periodista haciendo una imitación su editorial al aire. En “Cortá por Lozano”, recibió al doctor Jorge Tartaglione, quien manifestó su “preocupación” por “la militancia anticuarentena” y la conductora lo interrumpió y, con tono jocoso, dijo: “Wiñazki… ‘Nació mi sobrina y no lo pude ver. Y mi abuela no pudo ver a mi sobrina’”.

“Bueno, no sé qué dijo pero lo veo en mucha gente”, comentó Tartaglione. A lo que Lozano agregó, con el mismo tono de voz que en su comentario anterior: “Así lo dijo: ‘Estoy muy enojado’”.

Tras las críticas, había expectativa por saber si el periodista iba a responderle a Lozano en particular, y a las críticas en general. “Nos volvimos todos locos, es el título que elegí. La cuarentena tiene mal a mucha gente. Yo ayer comenté que fui tío. Que mi hermana había sido mamá de una beba que está hermosa y que nadie de mi familia había podido conocerla. Y me hice preguntas que yo creo que son lógicas para cualquiera que está cumpliendo la cuarentena y que tiene o no hijos, que tiene familia, que están solos. Fueron preguntas. No milité la anti cuarentena”, aclaró Wiñazki.

“Me pregunté si la clase dirigente era conciente de lo que pasaba. La Argentina tiene el record mundial de cuarentena como país aislado, porque New York y Wuhan son ciudades, y está bien. Ayer lo dije, pero es increíble que hoy tenga que explicarme a mí mismo porque las repercusiones fueron terribles”, remarcó.

Sobre los cuestionamientos, sostuvo: “Hubo comentarios de todo tipo. Algunos penosos, otros chupamedias de un sector del poder nacional, provincial”, y sobre el de Lozano, consideró: “Fue un comentario personal pero me asombró lo que dijo una ex compañera de TN, Vero Lozano, ahora en Telefe, que me imitó. Me sorprende lo de Vero, no porque me imite. Sino capaz que la afectó la cuarentena. Vero vos sos psicóloga. Lo que hice fue preguntarme lo que está viviendo buena parte de la sociedad y lo que se pregunta buena parte de la sociedad. Hasta cuándo va a durar esto y como lo vive la gente. Tal vez Lozano no lo sabe pero hay gente que la está pasando recontra mal”, agregó.