Tras haberse recuperado de coronavirus, Miguel Ángel Cherutti estrena un show vía streaming

El artista presentará “Son Formidables”, un espectáculo con humor y música. Entusiasmado por su regreso, pero atento a las urgencias del sector, asegura en Ratingcero.com que “se necesita un posible protocolo para poder volver”.

Con humor, música e histrionismo, Miguel Ángel Cherutti se prepara para regresar al espectáculo luego de haberse recuperado de coronavirus. Con ganas de seguir apostando a su público y al arte en medio de la pandemia, el humorista presentará por primera vez vía streaming su show “Son Formidables” el sábado 17 de octubre a las 21.

“Es un show con monólogos, en los que recreo personajes, hago imitaciones de cantantes argentinos e internacionales y pongo mucho humor en este momento tan difícil”, cuenta el artista, adentrándose en la crisis económica que atraviesa el sector artístico por la pandemia.

“Muchos colegas la están pasando mal”

“Es muy difícil y delicado para todos este momento. Muchos colegas y compañeros la están pasando muy mal. En mi caso, puedo sobre pasar este momento a través de mi ahorro luego de tantos años de trayectoria y trabajo pero no podemos seguir así sin saber cuántos meses más vamos a estar imposibilitados de trabajar”, analizó.

En ese sentido, comentó que luego de tantos meses, se “necesita un posible protocolo para poder volver a las salas”. “Si bien el streaming es una posibilidad de trabajo, y llegó para quedarse, no es lo mismo para los artistas, que vivimos del teatro hace más de 25 años, estar en contacto con la gente que a través de una pantalla. Mismo para el público que me sigue hace muchos años que también les cuesta entender de nuevas tecnologías y necesitan ayuda”, opinó.

“Temí por mi familia”

Cherutti vivió en primera persona el drama de haberse infectado y tener que aislarse dentro de su propia casa. Superado ese momento y entusiasmado por la posibilidad de volver al trabajar, analiza a la distancia cómo lo transitó, tras contagiarse en el programa de Telefe de Lizy Tagliani.

“Lo que sentí cuando tuve el test del virus me dio positivo fue algo muy feo porque al haber sido asintomático no sentí absolutamente nada. Hasta ese momento no se sabía la cantidad de asintomáticos que había, eso se supo mucho después. Nunca tuve ningún síntoma ni dolores”, detalló.

En cuanto a su familia, el actor aseguró que tuvo miedo por ellos, ya que podían estar contagiados y también no haberse dado cuenta. “Temí por mi familia las primeras 24 horas antes de saber el resultado. Estuve aislado en mi propia casa durante 6 días y pasados los 12 días me hicieron la contraprueba que me dio negativo. No quedaron secuelas por suerte, estoy bien. Es algo lamentable, que nos preocupa a todos al mundo entero. La experiencia, como positivo, es que podría llegar posibilidades de ser inmune y el haber generado anticuerpos”, comentó.

Para ver la función de los shows vía streaming, se debe realizar la compra y el día del evento ingresar a la página de Plateanet. Allí se loguea, clickea el botón “ver vivo” y comienza a disfrutar del show.