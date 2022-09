Tras el estreno de su próxima película, Woody Allen se retira del cine

El director de cine anunció que se retirará de la industria tras el estreno de su próxima película «Wasp22».

Woody Allen.

Tras el fracaso mundial de su más reciente película «Rifkin’s Festival”, Woody Allen anunció que se retirará del cine luego del estreno de su film «Wasp22». El director de 86 años, denunciado por abuso sexual por parte de su hija Dylan Farrow, finalmente dejará la industria luego de «Wasp22», película que será su último film.

El fracaso de «Rifkin’s Festival» marca un descenso de la idolatría que sentía el público por él entre las décadas de 1970 y 1990, tras lo cual se dieron las denuncias de su exesposa Mia Farrow y otros miembros de su familia.

En 1992, el cineasta formalizó pareja con Soon-Yi (hija adoptiva de su, hasta entonces esposa, Mia Farrow). Luego, Allen fue acusado por Farrow de haber abusado de la hija adoptiva de ambos, Dylan Farrow, que tenía 7 años. Sin embargo, la Justicia desestimó las denuncias.

Pese a los escándalos y acusaciones, Allen siguió trabajando en el cine con películas como «Match Point» (2005), «Medianoche en París» (2011) y «Blue Jasmine» (2013). Fue justamente con «Match Point» con la que comparó a «Wasp22».

“Mi próxima película será la número 50, creo que es un buen momento para detenerse. Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela, que sería mi primera novela”, dijo Allen a La Vanguardia. En junio ya había adelantado su retiro “buena parte de la emoción se ha ido”.

“Cuando empecé, los filmes llegaban a cines por todo el país e iban cientos de personas en grandes grupos», evocó el cineasta acerca de una modalidad de consumo cultural que se fue modificando con la aparición de las plataformas de streaming y que la pandemia agudizó.

Woody Allen sostuvo que «el cine no es como cuando entré en el negocio de las películas, no lo disfruto tanto ni me divierto». De igual manera, Allen lamentó el presente del teatro que se ofrece en Broadway, un lugar al que definió como «un centro comercial espantoso».

«Ahora todas las obras son musicales, reestrenos, espectáculos en los que hay estrellas», repasó no sin exhibir su desagrado por esa situación. «El mundo en el que crecí, el del cine y Broadway, ya no son los mismos. Es menos placentero para mí, y se combina con la experiencia de que me gusta estar en casa escribiendo, disfrutando de mi tiempo libre», aseguró.