Tras brillar en «La Voz Argentina», Luz Gaggi abrirá el show de Paul McCartney en Buenos Aires

La cantante, que enamoró a todos con su voz en el certamen, será una de las teloneras argentinas en el concierto que el británico hará este sábado en River.

Luz Gaggi, con tan solo 22 años, será una de las artistas encargadas de abrir el primer show de Paul McCartney en Buenos Aires que se presenta con su gira «Got Back» este fin de semana en el Estadio Más Monumental.

En sus dos conciertos en la Argentina, el icónico artista de Liverpool eligió darle la oportunidad a artistas nacionales como teloneros. Por esa razón, la joven cantante, que se convirtió en una de las voces más destacadas debido a sus propias creaciones tras su paso por «La Voz Argentina 2021», deslumbrará a todos los fanáticos del ex Beatle en la previa al show central.

Ante tanta felicidad y orgullo de formar parte del show de un artista internacional, Gaggi visitó «Perros de la calle» en Urbana Play, donde realizó su propia versión de de «Blackbird», para calentar motores en dirección al show que tendrá lugar este sábado 5 de octubre en River.

Con respecto a esta gran buena nueva, confesó que se enteró hace tan solo una semana: «Lo viví como medio en shock, estos días que pasaron fueron muy intensos». Al mismo tiempo, resaltó un sentimiento muy profundo: «Paul es una leyenda que cambió la historia de la música». También, contó que accedió a la música de los Fab Four a modo de herencia cultural familiar: «Por parte de mi papá he tenido influencia de The Beatles».

A horas del show, adelantó que en dicha noche especial va a entonar varias canciones de su disco Altar, que se estrenó en 2023: “Vamos a ser fieles a nosotros”. La finalista de «La Voz Argentina» en 2021 y una de las voces que logró conquistar a los televidentes desde el momento cero que apareció en Telefe, se refirió a cómo le cambió la vida en tan solo tres años. “Es un poco vertiginoso, pero también es estar viviendo el día a día”, expresó al mismo tiempo que ultima detalles antes de una gran noche que promete ser inolvidable, tanto para ella, como para todos los fanáticos de Paul McCartney.