Tras apuntar contra Axel Kicillof, Alberto Fernández se prepara para su última actividad como presidente

El mandatario saliente asistirá a la Cumbre del Mercosur, en lo que representa la finalización de su administración al frente del Ejecutivo nacional, pero dejó definiciones sobre la reconfiguración del peronismo.

El presidente Alberto Fernández asistirá el miércoles y jueves próximos a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro, en su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.

La cumbre se realizará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro y Fernández estará acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, informaron a Télam fuentes oficiales. El canciller Santiago Cafiero no podrá participar del encuentro porque deberá quedarse en Buenos Aires para trabajar en el proceso de transición.

Durante la cumbre del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizará el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur del país anfitrión a Paraguay, que ocupará la titularidad durante el primer semestre de 2024. Asimismo, se anunciará la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, después de la ratificación por parte del Senado de Brasil el martes último.

La mayor expectativa está puesta en la posibilidad de cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, del que todavía las negociaciones están en curso.

La futura canciller Diana Mondino, quien la semana pasada estuvo en Brasil para entregar una carta de invitación al mandatario de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, para la asunción de Milei, destacó los beneficios de ese entendimiento y las «monumentales» oportunidades comerciales que trae para la Argentina. «Agradeceríamos que Alberto Fernández, como presidente saliente, pueda concretar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea», remarcó Mondino el jueves último, al exponer en la 29º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Alberto Fernández contra Axel Kicillof: «No nos representa a todos»

El presidente saliente se refirió a la reconfiguración del peronismo, tras el triunfo de Javier Milei, y pidió abrir el juego a nuevos dirigentes y dejar de «pensar en los nombres que circulan desde 2003».

«Axel administró bien, y además fue muy honrado, muy honesto en la forma de trabajar, muy transparente. A mi juicio es un hombre criterioso, más allá de que no comparto algunas miradas que tiene sobre la economía, el rol que le va a tocar a él no lo sé, depende de él», manifestó.

Al ser consultado si el gobernador bonaerense será el armador del peronismo, Fernández comentó: «Es que no sé si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, ‘Coqui’ Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003, ¿no? Por qué no pensar en otros nombres».

«Lo dije dos años antes que me parecía que cuando cumpliéramos 20 años en el escenario político, con motivo de cumplir 20 años de la llegada de Néstor al gobierno, nosotros teníamos que replantearnos muchas cosas para volver a sintonizar con la gente. Fue muy criticado, eso se parece mucho a eso de lograr una mejor armonía para que la gente nos escuche con otra música», recordó Fernández, en referencia a la frase de Kicillof sobre que había que «componer una nueva canción».

Y agregó: «Pero yo no se qué es la otra música de la que habla Axel, la mía es mucha más democracia interna, cero de personalismo y un gran debate en el peronismo, que nos dé la identidad que hoy es confusa».