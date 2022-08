Tomás Fonzi habló del día que estuvo al borde la de muerte: «Fueron 5 minutos»

Fanático de tirarse de los aviones en paracaídas, en uno de los lanzamientos vivió una situación al límite.

«En un momento era adepto a saltar de los aviones. Hice varios saltos de bautismo, me anoté para el curso, porque saltas en tándem con otro tipo, sos como la mochilita de adelante con un señor. Caes desde 4 mil metros de altura, caída libre durante un minuto”, contó Tomás Fonzi en el programa Podemos Hablar.

«El tipo empezó a gritar: ‘no abre, no abre’, y yo me reía… el viento en la cara, y él seguía gritando: ‘no abre, no abre’, y en un momento me dice que iba a abrir el otro. En ese momento miro para arriba y lo veo todo enredado, moviéndose para todos lados”.

«Íbamos cayendo a toda velocidad y en un momento se abre ese mismo, no hizo falta abrir el otro. Volví a mirar para arriba y veo que los otros 15 que habían saltado y estaban muy alto, eso porque nosotros abrimos mucho más abajo de lo que debíamos”, agregó Fonzi y remarcó que con el paracaídas chiquito iba a ser complejo porque no es para dos personas y el golpe contra el piso iba a ser fuerte.

Enseguida remarcó que entró en razón cuando ya estaba en tierra, sano y salvo, y vio que el resto seguía arriba, cuando supuestamente debían llegar todos más o menos juntos. “Ahí se me bajó la presión, me hiperventilé…pasa que fueron 5 minutos en lo que podría haber pasado cualquier cosa”, cerró el tema.