Todos los aumentos que llegan en septiembre de 2022

La inflación no da tregua al bolsillo de los argentinos en septiembre. Pese a que se estima que el IPC de agosto será del 6% – un punto menos respecto a julio – tarifas, servicios y transporte tendrán grandes incrementos, entre otros rubros.

Aumentos en septiembre 2022



Colegios privados en Provincia

Según lo dispuesto por el gobernador Axel Kicillof, en septiembre 2022 habrá un aumento promedio del 9% para los colegios privados que reciben subvención estatal.

Así, se completa el 25% en tramos que corresponde a la mejora del salario de los docentes.

Suben las Expensas

El primer aumento se da debido a la quita total de subsidios de luz y gas en los consorcios que hasta ahora recibían la asistencia estatal.

La quita de subsidios en gastos de luz y gas en partes comunes de los edificios de consorcios será en tres tramos, al igual que en los comercios. En el primer tramo se quitará el 20%.

La quita será absorbida por todo el consorcio y su traslado se verá reflejado en las expensas que paga cada usuario, ya sea inquilino o propietario, explicó Flavia Royón, Secretaría de Energía.

El segundo se debe a la cuota 2/7 del “súper bono” de $134.000 para porteros nucleados al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh).

Sueldo de Empleadas domésticas

Por paritarias se dispuso un aumento del 36% en cuatro tramos (se suma al 15% recibido en junio).

Personal doméstico cobrará un básico de $52.531 en septiembre, $56.537 en octubre y $60.544 en noviembre.

Alquileres según IPC

Los inquilinos que firmaron el contrato en septiembre de 2021 tendrá un aumento de de alrededor del 60%.

Los aumentos de alquileres se calculan según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica todos los días el BCRA en su sitio oficial debido a la Ley de Alquileres vigente.

Para calcular el aumento del alquiler, se debe buscar el valor de la fecha del inicio del contrato y el valor del mismo día en 2022.

Dividir el precio actual de alquiler por el valor de la fecha de inicio. Luego multiplicar ese monto por el valor del mismo día en 2022: el resultado será lo que el inquilino deberá pagar el resto del año.

Aumentan los Taxis 30%

El aumento en la tarifa de taxis se implementará en dos tramos: 30% en septiembre y 20% en noviembre.

El valor de la ficha en horario diurno costará $18,70 en septiembre y $22,50 en noviembre.

La ficha en horario nocturno costará $22,50 en septiembre y $27 en noviembre.

En el caso de la bajada de bandera en horario diurno costará $187 en septiembre y $225 en noviembre.

La baja de bandera en horario nocturno costará $225 en septiembre y $250 en noviembre.

Aumenta el subte 40%

El aumento del 40% en el costo del pasaje de subte entrará en vigencia a fines de septiembre.

El pasaje del subte pasa de $30 a $42.

El Premetro pasará de $10,70 a $15.

Continuará vigente el descuento de la red SUBE y el beneficio para pasajeros frecuentes.

Aumenta la luz

Nivel 1 (Usuarios de altos ingresos o quienes no hayan pedido subsidio): aumento se dará en tres etapas: un 20% en septiembre, 40% en noviembre y 40% en enero de 2023.

Nivel 2 (Usuarios de bajos ingresos): no tendrán aumentos ni quita de subsidios.

Nivel 3 (Usuarios de ingresos medios): mantendrán el subsidio hasta los primeros 400 kWh de consumo mensual. Si superan los 400 kWh, esa diferencia tendrá el mismo aumento que el Nivel 1.

Por ejemplo, para un usuario de Edesur, con un consumo promedio de 300 kwh por mes, la factura final pasará de $1.467 en agosto a $2.285 en septiembre.

Aumenta el gas

Nivel 1 o quienes no hayan pedido subsidio: se aplicará quita total del subsidio para todo el consumo, en tramos hasta diciembre.

Nivel 2: sin aumentos. Se les mantiene la tarifa vigente.

Nivel 3: se subsidia un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. El excedente a esos topes —que varían según la zona del país— no va a tener subsidio. En caso de que el consumo que exceda los 400 kW/h no será subsidiado.

Sin embargo, para las localidades que no cuenten con gas natural por redes el tope será de a 550 kW/h.

Los aumentos para los Niveles 1 y 3 se aplicarán a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre, es decir que se pagarán en las facturas de septiembre, noviembre y enero.

Por ejemplo, si se toma el valor de un consumo promedio, para el caso del Nivel 1, con una factura de $1.650 en junio, el aumento será de $338 en septiembre, $468 en noviembre y $649 en enero de 2023.

El total sería de $1.455 y la factura de enero costará $3.105 (un 88% más con respecto a junio), siempre en valores promedio.