Tiroteo en la Panamericana: un policía mató a un motochorro que se hacía pasar por repartidor

A la altura de Pilar, un efectivo de la Bonaerense intervino en el asalto a un hombre y abatió a uno de los ladrones. Un cómplice escapó.

El cadáver del delincuente, junto a la banquina.

Un policía bonaerense mató este viernes a balazos a un delincuente que junto a un cómplice intentó robarle a un motociclista sobre la autopista Panamericana, a la altura de Pilar.

Ocurrió cerca de las 17.30 a la altura del kilómetro 44, ramal Pilar. Dos motochorros asaltaron a un hombre y un efectivo de civil que presenció la secuencia intervino para evitar el ataque.

Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que los delincuentes, que vestían indumentarias y una mochila de la empresa de repartos “Pedidos Ya”, amenazaron a un motociclista con un arma de fuego para que entregara el vehículo. Allí un efectivo de la Policía Local que circulaba a bordo de una camioneta dio la voz de alto.

En ese momento un asaltante le disparó al policía, que respondió el ataque. Se originó un tiroteo y uno de los ladrones murió. Su cuerpo quedó tendido junto a la banquina de la autopista. El cómplice escapó en la moto.

El fiscal Federico Mercader, titular de la Unidad Funcional de instrucción (UFI) 4 descentralizada en Pilar, ordenó que las pericias sean realizadas por la Gendarmería Nacional.

El funcionario judicial a cargo de la causa dispuso que el policía continúe en libertad hasta que estén los resultados de la autopsia y de esos peritajes. También se relevarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Mercader ordenó además el secuestro del arma reglamentaria del agente y de una pistola Bersa calibre 22 que quedó al costado del cadáver del delincuente, quien todavía no fue identificado.

Garín | A punta de pistola, asaltaron a dos camioneros: “Loco no me dispares”

Dos camioneros vivieron un momento de terror cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes que a punta de pistola amenazaron con matarlos. El intento de asalto fue el jueves al mediodía, en la localidad de Garín, sobre la calle Santiago del Estero esquina Roca.

Alejandro fue una de las víctimas. En las imágenes se lo ve arriba del vehículo junto a su compañero. Los dos estaban preparando los papeles antes de bajar la mercadería.

“Me pidió que le entregara la plata, pero yo le dije que no podía porque estaba en la caja de seguridad. Empezó a revolver y a manotear todo lo que había, pero por suerte no se llevó nada. La billetera y el celular se cayeron y no pudo alcanzarlos. La reacción de mi compañero fue bajarse por la puerta del acompañante y correr”, detalló el joven en diálogo con el portal de periodismo ciudadano.

El delincuente que iba armado lo apuntó y amenazó con matarlo. Pero Alejandro le rogó que no lo hiciera: “Loco, no me dispares”, le dijo. Habían pasado unos pocos segundos, cuando por el lugar pasó un auto blanco y uno de los ladrones le gritó a los cómplices: “Vamos, vamos, dejen todo, vamos”. Guardan el arma entre sus ropas y los tres se escaparon al trote.