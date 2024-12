Tini Stoessel confirmó su relación con la cantante Young Miko

Durante una entrevista con el programa RUMIS, la cantante se animó a contar un poco sobre la supuesta relación de la que se habla hace meses.

Tini / Young Miko

Desde hace meses que el corazón de Tini Stoessel parece estar en su mejor momento. Más allá del éxito que vivió a nivel musical, no solamente por el estreno de «Un mechón de Pelo», donde contó su historia más personal, sino también por su amistad con Coldplay y su colaboración con dicha banda. Pero, lo cierto es que si hay algo que llamó la atención fue, justamente, su nuevo amor, en especial porque ella decidió mantenerlo en secreto.

Aún así, recientemente y después de varios meses, Tini Stoessel decidió hablar de su situación sentimental. Durante una entrevista con RUMIS y gracias a la simpatía de Julieta Poggio, la cantante reveló algunos detalles que varios fanáticos querían saber. «¿Cómo estás del corazón?», le preguntó la influencer. Ante esto, ella respondió: «Está re bien, Juli. Estoy más feliz que nunca».

La declaración de Tini no pasó desapercibida, ya que se mostró muy sonriente a la hora de hablar de este tema, pero también con una gran sonrisa tímida. Y, si bien no quiso entrar en ciertos detalles, lo cierto es que finalmente explicó por qué no decide mostrar a su pareja en Instagram. Según lo que confesó, aprendió de malas experiencias del pasado, incluyendo su pelea pública con Cami Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien fuera su pareja en 2022.

«Después de estar expuesta hace tantos años, significó mucho para mi mentalmente y varias batallas que, no importa, cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo. Pero bueno, después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que a mi no me hicieron bien», comenzó diciendo Tini.

Luego, agregó: «Entonces hoy, quizás prefiero, mantenerlo desde otro lado. Obviamente el día que tenga ganas de compartirlo, tampoco me privaré. Pero, me encuentro tan feliz de esta manera que creo que eso es lo importante. Y, por eso lo estoy guardando y lo estamos guardando desde ese lado». «Creo que eso es lo importante», cerró la artista.