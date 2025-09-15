«Tienen la cara del asesino, pero no saben quién es», la bronca del hermano del comerciante asesinado en Esteban Echeverría

Un violento crimen dentro de un locutorio generó conmoción en Esteban Echeverría, en la zona sur del Conurbano. Tras el asesinato de Luis Alberto Troche, dueño del comercio ubicado frente a la estación 3ra de Policía, vecinos expresaron su bronca y reclamaron por mayor seguridad en la zona.

El hermano de la víctima, en medio de su dolor, reveló detalles de las explicaciones policiales del caso, pero mostró indignación porque hay indicios del asesino, aunque no logran su identificación.

«Recién nos reunimos con el comisario y nos dijeron que tienen datos certeros acerca de quién lo atacó. Dicen que tienen la cara del asesino, pero no saben quién es. Esto pasó el sábado y recién hoy se están moviendo porque están las cámaras y salió por todos lados», se quejó.

En una entrevista realizada por el canal TN, el familiar de Troche mostró indignación porque la zona está llena de cámaras; sin embargo, la Policía todavía no le permitió ver ninguna de las imágenes. «No se qué ocultan y porqué no nos muestran qué pasó. Sólo nos dicen que están investigando y que no quieren entorpecer la causa. Pero la gente se cansó de todo esto y por eso vino a protestar. Necesitamos un abogado para que nos represente para que nos den respuestas», siguió.

Familiares del comerciante asesinado participaron de la protesta en Esteban Echeverría en reclamo de «mayor seguridad». Foto: Maxi Failla

El asesinato del comerciante se produjo en Camino de Cintura al 6000, en la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría. Fue el sábado por la tarde, pasadas las 16.30 en pleno centro de Monte Grande.

La bronca e indignación, que llevó a decenas de vecinos a autoconvocarse y hacer un corte del Camino de Cintura, es porque el homicidio se produjo enfrente de la comisaría 3ra y de la estación de Bomberos de la zona. Una zona céntrica donde está plagado de cámaras. Allí, Troche estaba trabajando en su locutorio cuando fue abordado y asesinado.

Por un lado, la Policía descartó que el homicidio se haya producido en ocasión de robo, ya que en el local que funciona un RapiPago había poco más de cinco millones de pesos esparcidos por el piso del comercio.

Varios vecinos mostraron su dolor frente al comercio donde se produjo el homicidio de Troche. Foto: Maxi Failla

«Es muy injusto lo que pasó. Luisito era muy solidario y lo quería todo el barrio. Queremos justicia y queremos que nos digan qué pasó realmente», insistió el hermano de la víctima, en medio del reclamo.

Este lunes alrededor de las 11, decenas de vecinos protestaron frente a la puerta de la comisaría, enfrente de donde fue asesinado el dueño del locutorio. Llevaron carteles con pedido de Justicia para «Luis», y piden por mayor seguridad en el barrio. Además, quemaron varios neumáticos y el trazado estuvo cortado algunas horas.

«Lo conocíamos a Luisito de toda la vida. Queremos que esto se visibilice porque a Luis lo mataron. Queremos seguridad. Esto pasó frente a la Comisaría. Hace años que pedimos seguridad. Si hubiese habido el mínimo de seguridad, Luis estaría vivo», se quejó una de las manifestantes.

Luis Alberto Troche fue asesinado este sábado en su locutorio de Esteban Echeverría. Foto: Captura de TN

Por lo pronto se supo que los peritos trabajan sobre las cámaras de la zona y las huellas que pueden haber quedado en el local. El caso quedó en manos de la UFI N°2 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli, que lo caratuló como «homicidio en ocasión de robo».