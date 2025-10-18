Tienen 22 hijos y viajaron a Disney World todos juntos: la inesperada multa contra la familia Radford

Sue y Noel Radfords se conocen desde 1991, y juntos conformaron la familia más numerosa de Gran Bretaña. Son padres de 22 hijos y ese récord los convirtió en celebridades, primero en el reality show televisivo que muestra su vida cotidiana, y luego también en las redes sociales.

Más de 536.000 seguidores en Instagram, y 87 millones de reproducciones en su canal de YouTube, @TheRadfordFamily22, números que hablan por sí mismos en cuanto a su popularidad a nivel mundial.

Originarios de Morecambe, condado de Lancashire en Inglaterra, son las estrellas del programa «22 Kids and Counting» (22 niños y contando), que se emite por la pantalla de Channel 5 en el Reino Unido.

En la celebración del cumpleaños 50 de Sue Radford. (Foto: Instagram @theradfordfamily)

Para el cumpleaños 50 de Sue, la madre del familión, quisieron hacer algo muy especial, y celebrarlo a lo grande.

Durante meses publicaron los preparativos y la organización económica que supondría un viaje de más de 30 personas a Disney World en Florida, Estados Unidos.

Quería ir no solamente con sus hijos, sino también con sus 11 nietos. La meta tuvo varios contratiempos, primero por el presupuesto, que según el diario británico The Mirror, ascendió a un total de 70.000 dólares, y luego con la obtención del visado de todos los que viajaban.

Cuando llegaron al aeropuerto, una de sus hijas, Millie Radford, de 24 años, y dos de sus nietos, se quedaron varados porque sus certificados ESTA (el programa de extensión de visado), habían caducado.

Planearon un viaje con más de 30 integrantes. (Foto: Instagram @theradfordfamil)

Noel se quedó para volver a solicitarlos, mientras el resto de los integrantes viajó, y al día siguiente finalmente pudieron volar y reencontrarse en Florida.

Creyeron que habían dejado atrás los inconvenientes inesperados, pero al regresar tuvieron otro percance: una multa de 1000 dólares.

Las vacaciones de la familia Radford en Disney World y la multa por faltar a la escuela

EPublicaron varias fotos sonrientes en Instagram, posando junto al Pato Donald con vinchas de Minnie Mouse.

Esa felicidad se opacó cuando les informaron que fueron declarados culpables de «no garantizar la asistencia regular a la escuela» de cuatro de sus hijos.

La familia Radford en su escapada a Disney World en Florida. (Foto: Instagram @theradfordfamily)

El Tribunal de Magistrados de Preston los intimó a pagar como «castigo» 87 dólares por niño, más 160 dólares extra en costos judiciales.

En total representa una multa de 1000 dólares adicionales al costo de la escapada a Florida, entre vuelos, alojamiento y pases del parque.

Los Radford habían dicho en una entrevista anterior con The Mirror que estaban «sintiendo la presión» financieramente por los costos de la vida cotidiana.

Cada día, la familia consume nueve litros de leche, cinco litros de juego y tres cajas de cereal solo durante el desayuno.

Sue Radford tiene 50 años y es madre de 22 hijos. Foto: Instagram @theradfordfamily

Aseguraron que no reciben ningún tipo de ayuda estatal y que sostienen la economía familiar con una exitosa panadería local, Radford’s Pie Company, además de monetizar sus redes sociales y protagonizar el reality televisivo.

ESue pasó la mitad de su vida embarazada, unas 800 semanas. Dio a luz por primera vez con 14 años, pero un año antes ya había sufrido un aborto de otro niño que se iba a llamar Alfie, y siempre lo menciona en sus posteos como el ángel guardián de la familia.

Actualmente son padres de 11 mujeres y 11 varones, con edades que oscilan entre los 5 y los 36 años. El mayor, Christopher, nació el 7 de mayo de 1989 y la menor, Heidie, nació en abril de 2020.

En orden de nacimiento, el listado es el siguiente: Chris, 36 años, Sophie, 31, Chloe, 29, Jack, 28, Daniel, 26, Luke, 24, Millie, 23, Katie, 22, James, 21, Ellie, 20, Aimee, 19, Josh, 18, Max, 17, Tillie, 15, Oscar, 13, Casper, 12, Hallie, 9, Phoebe, 8, Archie, 7, Bonnie, de 6, y Heidie , de 5 años.