Teto Medina habló tras su liberación: “Me parecen extrañas las denuncias, los chicos me lo hubiesen contado”

El conductor se refirió a la acusación por abandono de persona y reducción a la servidumbre. Además, relató cómo era el funcionamiento de la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”.

El Teto Medina contó cuál era su rol en la comunidad terapéutica «La razón de vivir».

Tras su excarcelación, Marcelo “Teto” Medina conversó sobre la causa que enfrenta por abandono de persona y reducción a la servidumbre a partir de su participación en la comunidad terapéutica “La razón de vivir”. “Desde que me arrestaron, nunca entendí por qué”, aseguró.

“Nunca vi el trabajo forzoso, me parecen extrañas las denuncias. Me suena raro lo que se denuncia, los chicos me lo hubieran contado”, indicó. Además, precisó que solo iba seis horas por semana al lugar y que su única función era ayudar a los pacientes a salir adelante.

A diferencia de las acusaciones que pesan en su contra, remarcó que no tenía un cargo administrativo en el lugar que está siendo investigado por la Justicia. “Soy la cara visible de la clínica, hago videos para decirles a los chicos que se puedan recuperar. En todas las comunidades hago lo mismo: me filmo y doy charlas”, manifestó el conductor, que estuvo preso durante seis días.

En ese sentido, explicó por qué se considera la persona indicada para acompañar a un adicto a salir adelante: “Yo salí a contar mi historia, mucha gente que no sabe qué hacer me tomó de referente. (…) Después de haber vivido un infierno, sentí que tenía que transmitirle a los chicos como salir de ahí”.

Medina remarcó que es inocente y aseguró que está orgulloso de la manera en que lo tratan los pacientes de las distintas comunidades con las que colabora. “Los invito a ver cómo me reciben los chicos”, dijo.

El Teto Medina habló sobre cómo superó sus adicciones

Al comienzo de la entrevista, Teto Medina explicó cómo fue su tratamiento para superar la adicción a las drogas y por qué eligió contarles su experiencia a personas que enfrentan la misma enfermedad. “Encontré algo que me llenó el corazón: darle charlas motivacionales a los chicos y decirles que de la droga se puede salir”, afirmó.

Y agregó: “Durante mi recuperación escuché mensajes muy pesimistas, que a los adictos se los separa y se los margina. Madres desesperadas me decían que no sabían qué hacer con sus chicos. El servicio de recuperación es así: si yo ayudo, me ayudo. La recuperación es algo muy delicado”.

Como reflexión, le pidió a la sociedad que no excluya a las personas adictas. “La droga es un problema de todos”, reflexionó. Y completó: “El adicto no se droga por deporte, se droga porque quiere tapar un dolor. Uno se droga y se lastima, el que se lastima no se quiere. ¿Por qué me drogo? Para tapar. Yo me drogaba porque me odiaba”.