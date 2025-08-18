Taylor Swift y las pistas secretas para sus fans: ¿cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Esta última semana, Taylor Swift revolucionó a sus fanáticos tras anunciar The Life of a Showgirl, su doceavo disco. Y es que no lo hizo de cualquier manera, sino que eligió contar la gran noticia en medio de una extensa charla con el podcast New Heights, conducido por su novio, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce, ambos jugadores de fútbol americano.

En la entrevista, que fue de las más largas y distendidas que dio en toda su carrera, Taylor no sólo habló de su nuevo disco, la compra de sus masters y el éxito de su última gira mundial, sino que también, según los fans dejó varias pistas ocultas que dejaron entrever algo más.

Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de ‘New Heights’.

Pensar que esto es real no sería descabellado, ya que en varias oportunidades, incluyendo su reciente participación en New Heights, Taylor confirmó que se comunica con los fans a través de easter eggs (en español, huevos de pascua).

Se trata de pequeñas pistas que se pueden encontrar en ropa, accesorios y redes sociales que la cantante usa para adelantarles cosas a sus seguidores, sin que el resto del mundo lo note.

Para descifrar lo que Swift quiere decir, es necesario estar bastante adentrado en su mundo y en sus códigos. Para suerte de quienes no lo están, los swifties más fieles ya pudieron encontrar las nuevas pistas que dejó, y todo apuntaría a que se refieren a una posible actuación de Taylor en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que, según revelaron varios medios, rechazó hacer en años anteriores.

Las pistas que encontraron los swifties

Durante la entrevista en el podcast de su novio, Taylor Swift hizo referencia dos veces al número 47. Primero, cuando bromeó sobre que su gira The Eras Tour estuvo en «47.000 países». Luego, cuando le agradeció a su cuñado por la increíble introducción de 47 segundos que le hizo cuando apareció en pantalla por primera vez.

Según las pistas que dejó, este año Taylor Swift pasaría de las gradas al campo del Super Bowl. Foto: Reuters.

hora bien, ¿cuál es la relación numerológica que encontraron los swifties entre el 47 y el Super Bowl?. Tal como señalaron los seguidores de Taylor en varios videos de TikTok, el show número 47 de The Eras Tour fue en Santa Clara, California. Específicamente en el Levis Stadium, el elegido para la gran final de la NFL de febrero 2026.

Y esto no se termina acá. De acuerdo con la influencer y swiftie Sam Kochman, la mascota del equipo que prestará su estadio para el Super Bowl se llama Sourdough Sam. Sourdough, en español, significa «masa madre», mismo tipo de panificado al que Taylor le dedicó varios minutos de entrevista, al asegurar que es su nueva obsesión.

En el podcast, Swift también comentó que, desde que empezó a hornear panes de masa madre, piensa en ello «el 60% del tiempo». Casualmente (o causalmente), este año se celebra la edición número 60 del Super Bowl.

Lo cierto es que, a pesar de que las matemáticas sean exactas, todavía falta un tiempo para que se pueda tener una confirmación oficial sobre el show de medio tiempo, ya que la NFL recién está iniciando la pre-temporada, y queda mucho por delante para llegar a hablar de la gran final.

Esta vez, Taylor Swift sería protagonista de la temporada de la NLF junto con su novio Travis Kelce. Foto: AP.

De todas formas, en caso de que Swift sea la elegida, sería su regreso triunfal para ser aplaudida en el mundo del fútbol americano, después de ser duramente abucheada cuando fue a ver a su novio jugar y la poncharon en la pantalla gigante durante unos segundos.