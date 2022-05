Tamara Pettinato, sobre su hermano Felipe: «Se podría haber evitado»

La panelista apuntó a la Ley de Salud Mental y habló sobre el incendio en el departamento de Felipe Pettinato, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

Tamara Pettinato volvió a la radio y se refirió finalmente al incendio se originó en el departamento de su hermano, Felipe Pettinato, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

Si bien no quiso dar muchos detalles sobre la causa y los motivos por los cuales comenzó el incendio, aclaró que su hermano Felipe todavía “está en shock” por lo que sucedió.

“De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche… Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario”, dijo Tamara en su regreso a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?.

Por el contrario, sí habló sobre la muerte del neurólogo: “Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto, mando mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo. Es la persona que murió en el departamento”.

En cuanto a la salud de su hermano luego del incendio, comentó que Felipe Pettinato “está internado, ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock”.

Sin embargo, Tamara sí apuntó contra la falta de accesibilidad al sistema de salud mental en Argentina y dijo que lo que pasó “es algo que se podría haber evitado si la ley de salud mental fuera de otra manera”.

“Se podría haber evitado si las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan”, expuso la hermana de Felipe Pettinato.

Al respecto, explicó que por la Ley de Salud Mental que rige actualmente en Argentina, a los pacientes “no los internan uno o dos años, a los 15 días lo sueltan y no sirve de nada, es muy difícil y terminamos ayudándonos entre familias que le pasó lo mismo. Estuve hablando mucho con la mamá de Chano y te recomienda hacer esto y lo otro porque no sabés a quién recurrir para que te ayuden”.

Al ser consultada por el conductor Ernesto Tenembaum sobre la relacion de Tamara con su hermano, ella respondió: “Felipe es mi hermanito, 10 años menor que yo y toda la vida fue como mi hermanito/hijo y es una persona que tiene una enfermedad”.

“Vos no te enojás con una persona si tiene cáncer, si tiene una enfermedad psiquiátrica o es adicta que también es una enfermedad, uno tiende a enojarse más porque se piensa que lo controla y la verdad es que no lo controla. Tengo un hermano que tiene una enfermedad, nunca me voy a enojar con él y tampoco le voy a soltar la mano”, sostuvo.

Y finalizó: “Para él, cuándo yo tomo la decisión de que lo internen soy su enemiga. Es muy difícil que entienda que es por su bien, pero ya pasamos varias veces por esto. Entonces, la primera vez de la decisión es la más fuerte de todas, después uno se pone en frio y, por más que llore y te diga ‘¿por qué le hago esto’, vos tenés que estar convencido que es por su bien y que algún día lo verá”.