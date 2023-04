Suspenden clases en colegio de la Ciudad donde una rata mordió a un alumno

Los estudiantes viralizaron videos en los que se ven grupos de estos roedores circulando por los pasillos y las aulas.

La escuela técnica número 9 Ingeniero Luis Huergo, del barrio porteño de Caballito, suspendió este martes las clases tras el reclamo de estudiantes y sus familias por limpieza y desratización luego de que un alumno de cuarto año fuera mordido por una rata y se conocieran videos en los que se ven grupos de estos roedores circulando por los pasillos y las aulas.

El estudiante fue derivado ayer por la tarde al Hospital Durand, que como ocurre en estos casos debe informar o denunciar al Instituto Pasteur sobre la mordedura de un roedor.

Desde la cuenta de Instagram del centro de estudiantes del Huergo denunciaron la situación de la escuela. «Sin fumigación y en estas condiciones no se puede estudiar, estas últimas semanas recibimos reclamos sobre la presencia de ratas y esta situación se da desde hace un año y sigue sin resolverse», indicaron.

Y agregaron: «Queremos que nos den una solución concreta a este problema, con fumigaciones que se realicen de la manera que corresponde y no poniendo cebos y trampas para atrapar a las ratas pero que, en definitiva, no solucionan nada concretamente»

Una docente de la escuela dijo a Télam: «Ayer a la tarde me enteré de que una rata había mordido a un pibe de cuarto año, me lo dijo una compañera, porque la conducción recién lo informó anoche. Gracias a que los estudiantes cortaron la avenida Gaona, hicieron una asamblea y decidieron no concurrir a clases se tomó la decisión de suspender las clases para hacer algo».

Además informó que luego de que los estudiantes reclamaran, «la conducción informó que iba a suspender las clases para hacer un proceso de desinfección, pero el comunicado oficial no se dio durante el día».

Asimismo señaló: «están hace un montón, hay miles de videos que circulan donde se ven ratas en pasillos, aulas, patio, y no se tomaron medidas preventivas para atacar el problema de raíz, como saber dónde están los nidos o lauchitas».