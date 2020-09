Susana Giménez se operará en plena pandemia

La diva, que regresó a la Argentina la semana pasada, tomó la decisión en conjunto con su médico de confianza. ¿De qué se trata la intervención?

Susana Giménez llegó a la Argentina luego de pasar tres meses en Uruguay.

Susana Giménez volvió a Buenos Aires luego de pasar tres meses en su casa de Punta del Este, donde se dislocó el codo tras caerse de las escaleras con su perra Rita. A pesar de que estuvo cumpliendo con todas las indicaciones médicas, parece que el dolor es inaguantable y no dudó en visitar a su traumatólogo de confianza que le recomendó que se operara.

A pesar de la pandemia por el coronavirus, la diva le confirmó a Primicias Ya que este jueves pasará por el quirófano, donde el doctor Alejandro Druetto -una cara muy conocida por los famosos- le solucionará el problema que la está sacando de quicio.

Susana también debe visitar al odontólogo, aunque prefirió priorizar la intervención para luego ocuparse de su salud bucal y trasladarse nuevamente a “La Mary”, donde la esperan sus animales y su hermano Patricio que se quedó al cuidado de la casa.

La diva paró para hablar con los periodistas que la estaban esperando a la salida del Aeropuerto de San Fernando.

Tras haber aterrizado en el Aeropuerto de San Fernando con un vuelo privado, la conductora saludó muy amablemente a todos los periodistas que estaban esperándola y en diálogo con Confrontados expresó que había traído todos los estudios para que le dieran una opinión sobre la lesión que sufrió tres días después de llegar a Uruguay.

A la rubia se la vio muy sonriente, con un gran sentido del humor que le permitió hacer chistes sobre las fotos que se le “escapan” en su cuenta de Instagram, donde a veces aparece a cara lavada. “A veces me equivoco y hago cosas terribles”, dijo entre risas

Susana, con barbijo y muy sencilla en el Aeropuerto de San Fernando.

Después del escándalo que desató por haber contratado un avió privado para irse de la Argentina, la artista habló y explicó su decisión. “Pedí permiso, por supuesto, y me lo dieron. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal que pagar, animales y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá”, comenzó relatando en ese entonces.

Y agregó: “Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz. Catorce días tengo que estar acá. Me vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (su hija) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer. Yo soy muy solitaria. Nunca me aburro, pero que mis perros no me reconozcan… cuando llegué dos no me dieron pelota y casi me muero del corazón. Tenía que traer a Rita porque me estaba destrozando la casa. Tengo personal acá, tengo jardinero, casero, la gente tiene que cobrar. Aparte yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer”.