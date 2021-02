Susana Giménez opinó del femicidio de Úrsula Bahillo: «¿Cómo es posible?»

La diva comentó la publicación de Instagram de Natalie Pérez en donde la actriz pidió que se revea el sistema judicial y la policía.

Susana Giménez se sumó al pedido de Natalie Pérez sobre un cambio rotundo del sistema judicial y el accionar policial tras el femicidio de Úrsula Bahillo.

La actriz se grabó llorando y posteó el video en Instagram. “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué. Alberto Fernández, Por favor, ponga entre sus prioridades ‘ver el plantel que está manejando el Poder Judicial’. Revean si la policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que ‘nos cuidan de los malos’. Vea si están a la altura de las circunstancias”, dijo Natalie.

Susana miró el posteó y brindó su apoyo. “De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo. Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”, comentó, haciendo referencia a su relación con Carlos Monzón, asesino de Alicia Muñiz.