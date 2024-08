Sube a 60 mil pesos el monto diario que se podrá retirar de los cajeros automáticos

Merced el avance de la inflación, el Banco Central había dispuesto la semana pasada multiplicar por cuatro el monto diario que se podrá retirar por cajeros automáticos.

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la decisión adoptada la semana pasada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y por la cual se dispuso multiplicar por cuatro, y llevarlo a 60 mil pesos, el monto diario que se podrá retirar por cajeros automáticos.

Este nuevo monto diario aplica tanto para los clientes como para los no clientes del banco en que se desee realizar la extracción.

Tal como señala la norma, se establece que «las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan extraer, por día y en una única extracción, al menos hasta $60.000 (pesos sesenta mil), sin distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista».

Hasta este lunes la suma máxima era de 15 mil pesos, un monto que había quedado muy desactualizado frente al ritmo de la inflación en la era Milei.

Por esta razón, muchos bancos ya habían subido de hecho este monto. Por caso, en la red de ATMs Banelco, el monto máximo era de 40 mil pesos para no clientes, por lo que se aumentó en 20 mil pesos desde ahora (aumentó un 50%), en tanto, el tope de 15 mil pesos aplicaba a los usuarios de la Red Link que utilizaran los cajeros de bancos privados (ahora es un 300% más).

Una medida que ya se aplicaba de hecho

Con este dato sobre la mesa, la medida parece irrisoria, un mero formalismo que regula algo que ya estaba pasando, pero en realidad sí hace la diferencia para las extracciones de no clientes. Y es que casi todos los bancos autorizan montos máximos mucho menores para este segmento que para los clientes propios.

Así, en un banco señalan que el mayor beneficio es para los no clientes, que muchas veces retiran desde un cajero de otro banco, sobre todo, por ejemplo, cuando no hay disponibilidad de dinero en una terminal de la entidad de la que es cliente, algo que suele suceder algunos fines de semana, sobre todo si son largos, o cuando no tiene una sucursal cerca.