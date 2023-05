Sorpresa en la gala de MasterChef: quién fue el eliminado

Uno de los cinco participantes con delantal negro tuvo que abandonar la competencia por decisión del jurado.

Llegó un domingo más de eliminación en MasterChef. Esta semana fueron cinco los participantes con delantal negro: Aquiles, Rodrigo, Antonio, Silvana y Rodolfo, que intentaron hacer su mejor esfuerzo para seguir en la competencia.

Los jurados presentaron a los cinco nominados con una carrera contra el tiempo: con completa libertad en la preparación, debían cocinar dos platos que sorprendan a los tres jueces. Los primeros en lograr dos victorias, subieron al balcón, por lo que los ganadores fueron Rodolfo y Aquiles.

Entonces, en el duelo final, quedaron Antonio, Rodrigo y Silvana. Estos tres participantes volvieron a enfrentarse en las cocinas y uno de ellos abandonó la competencia por no lograr las expectativas de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

El elegido por el jurado para abandonar el programa fue Antonio. Esto causó mucha sorpresa y tristeza entre los participantes, ya que el joven salteño era de los más queridos.

«Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando», dijo antes de partir Antonio.