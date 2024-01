Soledad Pastorutti le hizo un fuerte reclamo a su papá en el día de su cumpleaños: “¡Vos me metiste en esto!”

A través de un posteo de Instagram, la artista mostró cómo es realmente el vínculo con Omar.

La cantante publicó un momento insólito junto a su padre.

Soledad Pastorutti empezó el 2024 en familia. La cantante despidió el año y comenzó una nueva etapa junto a sus dos hijas y su pareja, vestida de blanco y brindando por nuevos desafíos.

Además, la artista de Arequito celebró este miércoles una fecha familiar muy importante: el cumpleaños de su padre, Omar. La cantante publicó un divertido video en el que le echa la culpa por haberse dedicado a la música.

“Vos me metiste en esto… hijo de p***”, dice La Sole en un video que protagoniza junto a su padre. Luego de abrazarlo y mostrar la gran relación que mantienen, Omar Pastorutti redobla la apuesta de las bromas y le dice: “Y no me devolviste la plata”.

“¡Feliz cumple Omi!”, expresó la cantante de folclore para celebrar el natalicio de su padre, el hombre que le inculcó la pasión por este género musical y que poseía en su casa instrumentos que permitieron los primeros acercamientos de la artista al mundo de la música.

La hermana de Natalia Pastorutti también compartió un reel con momentos de su carrera en las que su padre ha estado siempre presente y en señal de apoyo.

La despedida de La Sole a un hombre fundamental en su carrera

Soledad Pastorutti publicó un sentido mensaje días atrás para despedir a una persona muy importante en su vida y en su carrera artística. La cantante se despidió con emotivas palabras y contó el gran vínculo que los unía.

La Sole publicó una tierna foto en medio del duelo por la muerte de “Chamorro”, el chófer que la acompañaba en sus giras. Con una tierna foto en la playa, despidió a su amigo y compñaero de ruta.

La cantante despidió al chófer que la acompañó durante años.

“Hoy se nos fue el tipo que más me cuidó en la ruta, el tipo que una vez nos salvó la vida, el que a pesar de putear a cada segundo, siempre estaba dispuesto a consentirme, a calentarme el agua para el mate, a cortarme el aire acondicionado”, escribió la artista.

Y finalmente lo despidió con emoción y dolor, revelando la manera en la que él la apodaba: “Te voy a extrañar tanto, gracias por tu entrega y tu amistad. Te adora siempre, La Jefa”, siendo que trabajaron juntos durante muchos años y fue una pieza fundamental del equipo de La Sole.