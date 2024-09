Soledad Pastorutti en Pop Radio FM 101.5 tras su nominación en los Latin Grammy: «Siempre se puede más»

Luego de ser nominada como Mejor Álbum Folclórico, junto a Lila Downs y Niña Pastori, la artista popular pasó por Pop Radio y habló de todo.

Soledad Pastorutti.

Soledad Pastorutti atraviesa un gran momento que no parece apagarse con el paso de los años. De hecho, habló en «Paga Dios» -ciclo que conduce Diego Della Sala en Pop Radio FM 101.5-, donde se refirió a la nominación al Latin Grammy con «Raíz Nunca Me Fui» como Mejor Álbum Folclórico, junto a Lila Downs y Niña Pastori.

«Siempre soy una artista que piensa que se puede más. La música no es un lugar quieto, es todo el tiempo movimiento, entender, aprender, evolucionar», señaló al hablar sobre sus nuevas creaciones y la nominación para ser galardonada en los premios a la música latina.

En torno a su trayectoria, «la Sole» manifestó: «Creo que soy una de las artistas populares argentinas que más recorrió en los últimos años el país sin duda. En todos lados siempre me recibieron con mucho cariño. Argentina es muy grande, tiene muchos colores, modismos, cuanto más la conozco más la amo. Eso me propongo con la música: abarcar la Argentina toda».

En este sentido, indicó que «es necesario que un artista popular viva el reconocimiento», especialmente hablando en primera persona, dado que ella ha sido y es muy reconocida a lo largo y a lo ancho del país, así como también en el exterior.

Y agregó: «En mis 44 años me ha pasado que un montón de gente me marcó generacionalmente. Diego (Maradona) me venía a ver siempre a todos los shows, en mi debut en el Gran Rex, vino y se bailó un Chamamé, me escuchaba mucho en las concentraciones, esa misma canción que le canté en el Gran Rex («Brindis») es la que escuchan muchas veces Messi y los jugadores de esta Selección en las concentraciones», relató emocionada.

«Yo me propuse, desde que empecé a cantar, ser un nexo entre estos dos mundos (el campo y la ciudad). Argentina es un todo y lo único que logramos con las divisiones es darle de comer a poca gente y avivar giles», declaró en diálogo con Pop Radio.

Qué dijo «la Sole» sobre el álbum que le valió la nominación

«Hay mucho trabajo previo en este álbum, es un reconocimiento que vale mucho más. Estoy re contenta, esta es una idea que tuve hace muchos años. Somos tres mujeres que venimos cantando hace mucho tiempo. Tenemos muchas cosas en común», manifestó.

En cuanto a su música actual, sostuvo: «A mi me gusta estar actualizada, me encanta todo lo que logré». Al mismo tiempo que contó en qué está trabajando ahora: «Estoy terminando de grabar una especie de Sole en HD, reversiones de canciones muy típicas de mi repertorio, si termino eso quiero viajar a los Grammys. El 12 de octubre si llegamos con esta grabación quiero invitar a todos mis fans a festejar mi cumpleaños. Estoy produciendo en mi pueblo la Fiesta Nacional de la Soja: jueves 3, viernes 4 y sábado 5. Viene Karina a cantar».