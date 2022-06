Soledad Acuña amenazó con sancionar docentes que usen el lenguaje inclusivo

«Si no se cumple la resolución habrá un proceso administrativo disciplinario», comentó la ministra de Educación porteña.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, aseguró este domingo que el uso lenguaje inclusivo por parte de los estudiantes genera «un obstáculo» en el aprendizaje y amenazó con sancionar a los docentes que incumplan la prohibición de usarlo.

«Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si no se cumple, hay un procedimiento de sanciones», afirmó en una entrevista.

Luego argumentó: «La utilización de estas nuevas incorporaciones que rompen las convenciones del lenguaje generan un obstáculo. Si en el aula ponés en un primer grado una palabra con un arroba, otra palabra con una ‘x’ y otra palabras escrita correctamente, generás confusión».

«Entonces nosotros decimos: ‘Eliminemos esos obstáculos’. Eso no quiere decir eliminar el lenguaje inclusivo, la lengua española tiene una infinidad de recursos para no utilizar el masculino genérico. Somos todos conscientes de eso. La lengua no es neutral, también invisiviliza. Yo no me siento cómoda cuando en una sala dicen: ‘Señores, vamos a hablar de tal tema», argumentó.

“Nosotros sacamos una resolución en el marco de un montón de decisiones que venimos tomando hace tiempo, a raíz de las consecuencias de la pandemia sobre los estudiantes, a raíz de la caída en el aprendizaje tanto en escuelas públicas como en privadas”, sostuvo la funcionaria porteña.