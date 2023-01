Shakira fulminó a Piqué en la Bizarrap session: una por una, las frases más picantes

La cantante colombiana lanzó una nueva canción en colaboración con el productor musical y le tiró con todo a su ex pareja.

Shakira se volvió tendencia en las redes sociales al sacar la session #53 con Bizarrap. En la canción, la cantante colombiana dispara muy duro contra Gerard Piqué y Clara Chía Martí, su nueva novia.

Esto causó mucha repercusión, ya que generó todo tipo de comentarios y burlas. Destacamos las frases más picantes de este nuevo tema de la artista en colaboración con el productor musical.

Las frases más fuertes de la nueva canción de Shakira con Bizarrap

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”.

Comenzó diciendo Shakira. En esta parte podemos deducir que hace referencia a que en uno de sus peores momentos, descubrió la infidelidad de Piqué.

“A ti te quede grande y por eso estás con una igualita a que tú”

Acá se refiere a que cayó tan bajo con la infidelidad, que se buscó a alguien de su mismo nivel.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique”

Otra clara referencia a su ex, que actualmente está en pareja con la española Clara Chía Martí, con quien la engañó.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

Shakira habla de su hogar en España, donde siguió viviendo al lado de la casa de los padres del jugador y tuvo que soportar a los periodistas tras estallar el escándalo de infidelidad.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Deja en claro que hoy está atravesando la tormenta de otra manera, que está más fuerte que nunca y que se enfoca en su carrera.

“Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”

En esta parte de la canción ya comienza a disparar contra Clara, novia de Piqué, en medio de un juego de palabras.

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

Explica que ya dejó atrás el engaño y se refiere a su nueva relación con la joven.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”

Shakira hizo referencia a la edad de Clara Chía y se puso en un lugar de superioridad.

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Cierra con una frase simple, pero contundente.

