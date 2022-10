Sergio Massa vuelve a viajar a Estados Unidos: los motivos

El ministro de Economía, Sergio Massa, asistirá a la Asamblea Anual del FMI en Washington y del Banco Mundial y de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del G20.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington esta semana para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial y de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del G20. La misión apunta a consolidar apoyos para seguir avanzando con la hoja de ruta para la estabilización de la economía argentina, fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales y promover más inversiones productivas en sectores estratégicos, como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento y minería.

Sergio Massa arribará a la capital de Estados Unidos el próximo miércoles 12, día en que se llevará a cabo la reunión de ministros del G20, la última del año antes de la Cumbre de Presidentes que tendrá lugar en Bali, Indonesia, a mediados de noviembre, dijeron a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.

Luego, el jueves 13 y el viernes siguiente sesionarán la Junta de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial, además de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional, así como también de las actividades en el marco del Comité de Desarrollo.

La agenda de trabajo también incluye actividades en el marco del G20 como la reunión ministerial y un encuentro cerrado promovido por India, país que ostentará la presidencia del G20 el próximo año.

Sergio Massa confía en llegar a Washington con la segunda revisión del programa con el FMI aprobada por el Directorio del organismo, debido a que este viernes se tratará en ese ámbito el caso argentino. Tras el visto bueno del Directorio, se liberarán de manera inmediata fondos por US$ 4.100 millones que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central.

El directorio tratará la segunda revisión y las metas para fines de septiembre «donde la información completa esté disponible», explicaron fuentes calificadas, dado que la revisión correspondiente para el trimestre que finaliza en septiembre, la tercera, se llevará a cabo durante este mes, por lo que empezaría apenas finalice la Asamblea del organismo.

Una de las metas en donde el Fondo ya tiene los datos y puede anticiparse con la evaluación de los objetivos es el de las reservas. Este punto y la racionalización del gasto ocuparon la mayoría de las reuniones de la segunda revisión que tuvieron lugar en Washington en septiembre pasado con la plana mayor del equipo económico, y que coincidió con la gira debut de Sergio Massa por Estados Unidos.

En esa oportunidad, un punto a salvar era que la segunda revisión había arrojado un rojo en la reservas de algo menos de US$ 300 millones, respecto de la meta acordada.

Sin embargo, los técnicos del FMI tomaron en cuenta que hubo demoras en los fondos prometidos por el BID, contemplados en el programa, y que, si hubiesen sido desembolsados, la meta se hubiese cumplido.

Precisamente, durante su gira Sergio Massa logró un renovado respaldo del BID, entidad que emitió un comunicado anunciando que destrabaría los fondos prometidos y que aumentaría los desembolsos, totalizando un paquete de US$ 3.000 millones en créditos, de los cuáles 1.200 millones se van a liberar antes de que finalice 2022 y que serían de libre disponibilidad.

Una gran parte de estos fondos tenía fecha de aprobación para fines de septiembre, según el mismo comunicado del organismo, pero la posterior destitución de Mauricio Claver Carone como presidente del BID demoró dicha agenda, por lo que se espera que de manera inminente -podría ser incluso este viernes- el directorio del organismo sesione con el caso argentino y dé luz verde.

Con el nuevo paquete del BID y las divisas ingresadas en septiembre con la implementación temporal del dólar soja, a través de las cuáles se liquidaron más de US$ 8.000 millones en exportaciones de granos, las reservas crecieron en alrededor de US$ 5.000 millones, lo que permitió al Gobierno superar la meta del tercer trimestre. De esta forma se espera también la aprobación de la tercera revisión, que aún no comenzó.

Esta tercera revisión sería tratada por el directorio del FMI a fines de noviembre o principios de diciembre, cuando el Gobierno espera embolsar otros US$ 5.800 millones, si se aprueban el resto de las metas comprometidas con el organismo que estarán bajo análisis.

Una parte de esos fondos servirán para pagar los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI, del programa heredado de la gestión de Mauricio Macri.

La agenda de Sergio Massa, que estará acompañado por su equipo técnico encabezado por el viceministro Gabriel Rubistein, comprende también encuentros con autoridades económicas de América del Sur y México organizados por Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, así como una sesión de trabajo bilateral con Gita Gopinath, subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional. Contempla además, reuniones bilaterales con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público de México; Nureddin Nebati, ministro de Finanzas de Turquía; Nadia Calviño Santamaría, vicepresidenta de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España; Pascal Saint-Amans, presidente del Comité Asuntos Fiscales de OCDE; Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil; Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la UE, y autoridades del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

También participará en el conversatorio de Ministros de Finanzas organizado por el BID en el marco del 56º encuentro de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe, en los que también participarán Mario Marcel (ministro de Hacienda de Chile), José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia), Rogelio Ramírez de la O (secretario de Hacienda y Crédito Público de México) y Azucena Arbeleche (ministra de Economía y Finanzas del Uruguay). Finalmente, tendrá un encuentro de trabajo con representantes del gobierno de EEUU y con ejecutivos de empresas estadounidenses con negocios e inversiones productivas en la Argentina, organizado por el Atlantic Council, uno de los think tanks más influyentes a nivel global.