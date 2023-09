Sergio Massa: «Para mi el salario no es ganancia, es remuneración»

Ante cientos de trabajadores, que se movilizaron al Ministerio de Economía, el titular de Hacienda y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) anunció el envío al Congreso Nacional de una ley para elimina la cuarta categoría y un mínimo no imponible de $1.770.000 pesos.

Acompañado por dirigentes políticos y sindicales, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en Plaza de Mayo ante una multitud de trabajadores que a partir del 1 de octubre próximo el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones, todo con ajustes semestrales.

Así lo hizo tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la CTA y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales.

«Allá por el 2015 un candidato a presidente les prometió a ustedes que ningún candidato a trabajador iba a pagar el Impuesto a las Ganancias; y sin embargo, cuatro años después, el doble de los trabajadores argentinos pagaban el impuesto», expresó el ministro, haciendo alusión a la promesa de campaña que realizó Mauricio Macri y que nunca cumplió.

Y agregó: «Nosotros en 2019 empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en que menos de 800 mil trabajadores argentinos están pagando el impuesto. Pero quisiera transmitirles primero una convicción, para mi, el salario no es ganancia, es la remuneración del esfuerzo que hace cada trabajador».

En este sentido, Sergio Massa expresó: «Era vergonzoso que en un país dónde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen Impuesto a las Ganancias. Por eso, decidimos enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores y jubilados de la argentina»

«Esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada aquellos opositores, que hoy no nos permiten cobrarles impuestos a los que tienen su plata en el exterior, porque no votan la ley de acuerdo; al menos se dignen a aceptar que las y los trabajadores no paguen más el impuesto a las Ganancias», resaltó.

Además, el candidato a presidente del oficialismo manifestó: «Hoy la Argentina sufre el peor cepo que puede tener un país, que es un acuerdo con el FMI, porque en el 2018 un presidente decidió ir a buscar plata para pagarle a los bancos que se iban del país. Ese cepo nos obliga a discutir cada tres meses hacia dónde va la economía, pero también creemos que es nuestra responsabilidad hacer y no solamente hablar»

«Tomamos la decisión de impulsar por decreto un mínimo no imponible de $1.770.000 pesos. Para que se entienda bien, en la Argentina sólo van a quedar 80 mil gerentes, directores de empresas, jubilados de privilegios o beneficiarios por ser directores de compañía de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias», explicó, mientras la multitud cantaba: «Se siente, se siente, Massa Presidente».

Antes de concluir el acto, y ya casi sin voz, el funcionario les hizo un pedido a todos los presentes: «A partir de esta medida van a tener una mejora de hasta el 21% en el ingreso de bolsillo. Por un lado, les quiero pedir que cuidemos la economía y que si tienen que ahorrar compren algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares», dijo con picardía, y continuó: «Lo segundo que les quiero pedir, con mucho respeto, es que en los próximos 45 días se juega el futuro de la Argentina y si somos un país que defiende la educación pública, el trabajo, la soberanía y la industria nacional; o si somo un país en que los trabajadores pierden sus derechos».

«Les quiero pedir de todo corazón, pensando en el país y en el futuro, que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, de la Argentina y del futuro. Yo estoy comprometido y me voy a romper el alma, para dejarle a los trabajadores un país en el que valga la pena vivir», concluyó.

Quiénes dejan de pagar el impuesto a las Ganancias

Con el nuevo piso dejarán de estar alcanzados todos aquellos que ganen menos de $1,7 millones de salario bruto (equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales).

En tanto que estarán exentos y dejarán de pagar maestros, médicos, policías y jubilados en todos los casos, mientras que siguen alcanzados por el impuesto los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, gerentes y subgerentes y beneficiarios de pensiones de privilegio, que implican un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país.

Según las proyecciones que hacen en el Gobierno, mejoraría el ingreso neto de bolsillo entre 21% y 27%. Actualmente, el piso mínimo para quedar exento es de $700.870.

Si se toma como base a los salarios de agosto, y según los números que manejan en el Palacio de Hacienda, la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan el impuesto son 701.928 (o sea, un 7% del total de los trabajadores en relación de dependencia).