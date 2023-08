Sergio Massa habló de su relación con Cristina Kirchner y recordó la vez que ella lo bancó ante Néstor

El precandidato presidencial recordó cómo fue su reconciliación con la vicepresidenta y una vieja anécdota con Néstor Kirchner.

A una semana de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una entrevista en la que habló de su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En diálogo con Tomás Rebord, en El Método Rebord, el ministro de Economía recordó que estuvo «casi cinco años y medio» sin hablar con la ex mandataria.

«Teníamos la discusión sobre la metodología con la que Moreno manejaba el Indec y por temas de seguridad», indicó el funcionario sobre aquellos tiempos de Cristina presidenta.

«Cuando nos juntamos, Cristina me mira y me dice ‘por qué nos peleamos nosotros’», relató Massa, y añadió: «Yo le dije ‘y porque un día en 2013 me echaste. Subiste al escenario y me dijiste que vaya a la elección’».

En este marco, el postulante reveló un momento poco conocido. «En 2013 yo digo que el problema no es el modelo sino los modales, y Cristina en un acto en José C. Paz dice que a quienes no le gustan los modales que armen su partido y ganen las elecciones», contó.

En la misma entrevista, el titular del Palacio de Hacienda recordó una discusión con Néstor Kirchner, que tuvo a Cristina y a Máximo Kirchner de su lado.

Según relató el precandidato presidencial, todo ocurrió cuando él decidió ser candidato a intendente de Tigre, determinación que Néstor no avalaba. «Quería que sea ministro del gobierno de Cristina», indicó.

«Yo tomo la decisión de ser candidato y Néstor se entera por la tele. Me llama a la tarde y me dice ‘¿qué hiciste? Vos tenés que ser ministro’», precisó Massa, y agregó: «Después tuvimos una discusión en Olivos, Cristina y Máximo me re bancaron en la decisión de ser intendente».

Sobre la postura del fallecido ex presidente, el funcionario, señaló: «Era porque yo creo Néstor valoraba mi capacidad de gestión. Me quería laburando porque él sacaba lo mejor de cada uno y en eso somos parecidos».