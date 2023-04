SENADORA JUJEÑA RECIBE PREMIO PARLAMENTARIO

Reconocen a la Senadora Silvia Giacoppo por su labor en el Senado

En la jornada de hoy se llevó a cabo en el Congreso de la Nación la ceremonia de entrega de los Premios Parlamentario correspondiente al año 2022.

En la misma, se destaca la labor delegisladores (diputados y senadores) y de periodistas y medios de comunicación que siguen la actividad del Congreso de la Nación.

Este año, la senadora Silvia Giacoppo (UCR/Jujuy) fue destacada por su trabajo parlamentario durante el año 2022. Si bien la legisladora no pudo asistir al evento, en un mensaje enviado a los organizadores, expresó sus “más sinceras felicitaciones por la gran iniciativa, la convocatoria habitual a este tradicional evento, y la labor fundamental del portal y semanario

Parlamentario en la difusión de la información de la tarea de los legisladores y del Congreso Nacional”.

Asimismo, destacó que “como todos los años, me hubiera complacido compartir con todos ustedes éste importante acontecimiento, pero motivos de causa mayor hacen imposible que me encuentre presente”.“Agradezco el reconocimiento de Parlamentario y, también, a los colegas legisladores y

periodistas que votaron y valoraron el trabajo realizado. Esta es la segunda vez que recibo este halago que me convoca a seguir redoblando los esfuerzos”, concluyó Giacoppo.

El premio otorgado a la senadora fue recibido en el acto por Juan Pedro Tunessi, prosecretario parlamentario del Senado.

En el evento, desarrollado en el Salón Azul de la Cámara de Senadores recibió una distinción por su trayectoria el exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra.