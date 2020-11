Senadora Giacoppo: “El Impuesto a las grandes fortunas no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio”

La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio/UCR) señaló que “el Impuesto a las grandes fortunas no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio, pero lo que busca es instalar un relato de estar a favor de los pobres atacando a la riqueza”.

En declaraciones radiales, la senadora se refirió también al mensaje que el bloque de senadores kirchneristas envió a los representantes del FMI al señalar que “no me sorprendió la carta del Frente de Todos y no le critico el contenido, pero sí la falta de oportunidad de hacerlo mientras está acá una delegación del Fondo, que son nuestros acreedores”.

“Se viene un ajuste y ahora el gobierno debe tomar medidas antipopulares, entonces, ¿qué mejor que instalar un relato responsabilizándolo a Macri? Es cierto que, en nuestro gobierno, Macri se endeudó. Pero esto fue consecuencia de la situación heredada del gobierno de Cristina que se subsidió con déficit”, agregó. “De ese déficit tuvo que hacerse cargo el gobierno anterior pero sólo se cuenta una parte de la historia. Hay una mirada sesgada de la realidad”.

“Durante los 12 años del kirchnerismo -indicó Giacoppo- el precio de los commodities estaba alto y esa circunstancia no se aprovechó para crecer. Sólo hubo crecimiento durante el gobierno de Néstor Kirchner. Después hubo estancamiento y se desaprovechó un momento ideal”.

La senadora afirmó que “sí me llamó la atención el comentario del presidente. Parece un intento de tapar el sol con las manos porque queda a la vista quien detenta el poder, quien marca la cancha permanentemente. Creo que además de desorientado, el presidente está sin rumbo y no toma el timón -ni las decisiones. que le corresponde a él. Estamos en un sistema presidencialista y el poder lo detenta el presidente, pero parece que no tomara él las decisiones, que el rumbo lo marcara la vicepresidenta”.

Para finalizar, Giacoppo destacó que “el Impuesto a las grandes fortunas no va a salir porque es inconstitucional y confiscatorio, pero lo que busca es instalar un relato de estar a favor de los pobres atacando a la riqueza. Por más que se vote, se va a judicializar. Necesitamos crecimiento y esto afecta a la producción, atenta contra la seguridad jurídica y expulsa productores -de todo tipo- a instalarse en países vecinos. Estamos expulsando el capital”.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2020

PRENSA Senadora Nacional Silvia Giacoppo

Martín Raventos 11 4446-7187