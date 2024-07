Selección Argentina Sub 23 vs Marruecos por los Juegos Olímpicos

El equipo de Javier Mascherano, con cuatro campeones del mundo desde el arranque, comienza el camino en búsqueda de la medalla de oro de la disciplina.

La Sub 23 debuta este miércoles ante Marruecos por los Juegos Olímpicos.

La Selección Argentina Sub 23 hará su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, este miércoles 24 de julio, ante Marruecos a las 10:00hs (hora argentina), en el Estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Etienne.

El entrenador albiceleste, Javier Mascherano, tiene algunas dudas con respecto a los once titulares que enfrentaran a los marroquíes, sobre todo en la mitad de la cancha y terminará defiendo sobre la hora.

Con la presencia de los campeones del mundo desde el arranque (Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Thiago Almada), la ilusión de los hinchas por conseguir la medalla de oro va en aumento y la primera prueba será clave para un equipo que deberá ir ganando confianza y los tres puntos serán fundamentales para dar el primer paso y seguir trabajando con tranquilidad.

La probable formación de la Selección Argentina en el debut de los Juegos Olímpicos

Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón, Lucas Beltrán y Julián Álvarez.

Por su parte, el entrenador de Marruecos todavía no confirmó los nombres que irán desde el arranque ante la Albiceleste.

Otros datos del partido

.Hora: 10 de la mañana (hora de Argentina)

.TV: TyC Sports y TyC Sports 2

.Estadio: Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos

El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports 2, y además podrá seguirse por las plataformas Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Los partidos que jugará Argentina en la Fase de Grupos

.Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

.Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Irak | Stade de Lyon

.Fecha 3: Martes 30 de julio, 12.00 – Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon.