Sebastián Villa denunció por falso testimonio a la joven que lo acusó de abuso sexual

El futbolista de Boca presentó un escrito este jueves por la noche acusando a la denunciante.

La defensa del futbolista Sebastián Villa presentó este jueves por la noche un escrito acusando a Tamara Doldán de falso testimonio y solicitó que sea aceptado como particular damnificado en la causa en la que se lo investiga por el abuso sexual de la joven de 26 años en 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning.

Según informaron fuentes judiciales, la denuncia por falso testimonio fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y los abogados solicitaron que la causa tramite “en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría”, ya que según ellos, “se ha actuado con falta de objetividad fiscal”.

“En fecha 13 de mayo de 2022 Roció Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado”, señaló el futbolista en el escrito citado por Télam.

En línea con lo que declaró este mismo jueves al ser indagado por la fiscal Vanesa González, Villa sostiene entre sus argumentos para sostener la acusación que con Doldán tuvieron “relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”, además de las declaraciones testimoniales de las médicas ginecológicas que atendieron a la joven un día después del presunto abuso sexual.

Asimismo, señala que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos presentados por la víctima pertenecen a una cuenta no verificada, a la que Villa desconoce como propia.

“No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”, aseguró Villa en el escrito.

En ese sentido, añadió: “Fui juzgado por cierta opinión publica que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto. Mejor dicho se ha hecho un escarnio público de mi persona, por ser conocido, por tener una actividad laboral digna como es la profesión de futbolista que me hace conocido en la sociedad”.

Por último, comparó su situación con una denuncia similar que recibió hace algunos años el actor Pablo Rago y señaló que “una denuncia no es sinónimo de verdad y la Justicia debe determinar en el marco de una investigación seria, si hubo o no existencia de delito.