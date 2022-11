«Sean eternos: campeones de América», la mini serie de Netflix sobre la Selección Argentina

Serán tres episodios con testimonios de Lionel Messi, Ángel Di María, el Kun Agüero y otras grandes figuras como Neymar Jr, Ronaldinho y Xavi Hernández.

Este jueves 3 de noviembre se estrena en Netflix “Sean eternos: campeones de América», una mini serie documental que mostrará la intimidad de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América 2021. Habrá imágenes inéditas y entrevistas exclusivas con Lionel Messi, Ángel Di María, Lisandro Martínez, Sergio Agüero, Rodrigo De Paul, Lionel Scaloni y otras grandes figuras del fútbol mundial como Neymar Jr, Ronaldinho y Xavi Hernández.

Esta serie documental tendrá tres episodios en los cuales se revelará el recorrido de los jugadores, en medio de críticas y presiones, hacia la victoria en la máxima cita continental, con una mirada inédita del recorrido de la Selección argentina para romper una racha de 28 años sin títulos.

Lionel Messi: “Fue un descargo para todos”

A través de un relato íntimo y relajado de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina, “Sean eternos: campeones de América” recorre el camino de Lionel Messi, un talento imparable que se golpeó una y otra vez antes de alcanzar “lo más lindo de su carrera”, en sus propias palabras.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, reconoce Lionel Messi en la serie de Netflix.

Ángel Di María, por su parte, contó emocionado: “Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”.

Asimismo, el fenómeno Messi dentro del fútbol mundial también es analizado por destacadas figuras internacionales como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

“Me pone muy feliz que lo haya logrado, que lo hayamos logrado, pero sobre todo por él, por cómo nos enseñó a no dejar de intentarlo. Y algún día le contaré a mis hijos sobre todas las cosas que yo fui parte y lo ayudé, creo que, a cumplir uno de sus sueños”, asegura Rodrigo De Paul sobre la Pulga y su grito de campeón en la Copa América 2021.

Esa misma sensación es la que percibió el director técnico argentino, Lionel Scaloni, en todo el plantel: “Nunca en mi vida vi algo igual, que un compañero esté esperando ganar algo por él, por Leo. Eso transmite él”.

¿De qué trata cada episodio de la serie de la Selección argentina?

Episodio 1: Cuentas pendientes

Después de perder cuatro finales y considerar el retiro de la selección argentina, Messi regresa con energías renovadas para encarar la fase de grupos de la Copa América 2021.

Episodio 2: Un equipo, un líder

Con el liderazgo de Messi y la garra de Dibu, De Paul, Lautaro y Di María, Argentina le hace frente a los desafíos en cuartos de final y semifinales.

Episodio 3: A todo o nada

Es el momento: Messi, Di María y todo un país van por la gloria frente al Brasil invicto de Neymar en el Maracaná. Pero a la selección Argentina la persiguen fantasmas del pasado.

“Sean eternos: campeones de América»: ficha técnica

Producción General: Agustín Pichot, Juan Makintach, Sergio Ferraro, Alejandro Greco

Showrunner: Juanma Martínez Medina

Producción: Sebastián Menéndez, Alfredo Martínez Marín, Christian Martin, Rodrigo León, Marcelo “Daddy” D’Andrea, Carolina Antonucci

Dirección: Juan Baldana

Dirección de Fotografía: Pablo Desanzo, Guillermo Romero

Guion: Juanma Martínez Medina, Mariano Goscilo

Episodios: 3

Entrevistados: Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Alejandro Gómez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Sergio Agüero, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Ángel Correa, Giovani Lo Celso, Marcos Acuña, Germán Pezzela, Javier Mascherano, Claudio Tapia, Pablo Aimar, Javier Zanetti, Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal.

Locaciones: Madrid, Lisboa, Milán, Londres, Sevilla, París, Mónaco, Ámsterdam, Birmingham, Barcelona Cuiabá, Goiania, Brasilia, Río de Janeiro y Buenos Aires.