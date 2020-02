Se sumergió bajo una capa de hielo y estuvo “cerca de morir”: todo por grabar un video de Tik Tok

Su novia grabó las imágenes que han alterado los nervios de los espectadores alrededor del mundo

Un influencer de Tik Tok vivió momentos de angustia y confesó que estuvo a punto de morir, después de nadar por casi 40 segundos debajo de bloques de hielo en el lago Bear Lake, en la frontera entre Utah e Idaho, en Estados Unidos.

Jason Clark compartió un video en sus redes sociales, donde mostró el momento en que se sumergió en el agua helada y de la que logró escapar después de luchar para encontrar una salida justo cuando se quedaba sin oxígeno y sus ojos estaban casi congelados. El joven deseaba ir de un lado a otro, pero por poco no lo consigue.

A pesar de caracterizarse por su arrojo ante actividades extremas, Clark flaqueó por un momento y tuvo que ser animado por su novia, Abby Mcdonald, para concretar su reto de nadar debajo de las aguas heladas del lago estadounidense.

“Puedes hacerlo, puedes hacerlo”, le aseguró la joven mujer que grabó el histórico video que ha alterado los nervios de los espectadores alrededor del mundo. Fue así que tras abrazar a su fiel compañero, su perro Dio, Jason se sumergió en las heladas aguas y comenzó a nadar en busca del otro punto marcado, pero tras dar algunas vueltas e incluso golpear el bloque de hielo, decidió regresar en busca del lugar por el que entró.

En las imágenes, el influencer mostró su desesperación por no encontrar la salida, hasta que luego de un último esfuerzo encontró el pequeño hueco en el que se sumergió.

Al salir, la estrella de Tik Tok se ve sofocado ante la falta de oxígeno y le cuesta recuperar la compostura después no respirar por casi 40 segundos.

En su publicación de Instagram, el joven explicó que esta travesía le costó trabajo e incluso se sintió desesperado por no encontrar la salida a tiempo.

“Nunca he estado tan cerca de morir. No pensé que mis globos oculares se congelarían tan rápido”, relató el tiktoker cuando publicó el escabroso momento en sus redes sociales.

“La superficie del agua donde estaba el agujero no se veía diferente al fondo del hielo”, continuó el influencer antes de explicar: “Cuando di la vuelta y sentí hielo sólido pensé que estaba en el hoyo (de salida). Como no estaba allí, decidí regresar y seguir el polvo que pateé, pero éste ya se había desplazado y me había llevado más lejos. Luego intenté romper el hielo con la espalda, como puedes ver en el video. No sé qué me hizo dar la vuelta por última vez. Tenía tan poca respiración que ya no podía ver más”.

“Había aceptado que era eso y no iba a lograrlo, pero moví mi mano hacia lo que pensé que era solo un punto de hielo más ligero y mi mano salió”, añadió el influencer que también ha sido instructor de pilotos en la FLT Academy, ubicada en Temecula California.

“Entonces obtuve un montón de energía para ponerme de pie y me tomó de dos a tres respiraciones para recuperar mi visión después de volver a la superficie”, recordó el joven que también ha escalado grandes montañas o arrojado desde aeroplanos.

Jason Clark también mencionó que su novia Abby no lo ayudó a escapar porque pensó que su desesperación era una de sus bromas habituales: “Cuando hay momentos de miedo, bromeo mucho. Ella realmente pensó que era otra de mis bromas y no reconoció la gravedad de la situación”.

La estrella de Tik tok se ve sofocado ante la falta de oxígeno y le cuesta recuperar la compostura después no respirar por casi 40 segundos. (Foto: captura de pantalla)

La grabación de Clark ha sido reproducida en Instagram 185.672 veces en tan sólo dos días, ha recibido cientos de comentarios e incluso fue compartida por el actor Will Smith en la misma red social, quien escribió: “#AwwHellNaw (De ninguna manera)”, a lo que actriz Jennifer Garner respondió: “I do not like this (No me gusta esto)”.

Jason también publicó otro video con un segundo intento, el cual consiguió gracias a que la salida era más grande y no perdió la orientación.