Se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

En la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se ratificó el compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación, más allá de las legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos .



Se acordó el criterio rector para definir las candidaturas en aquellos distritos donde no hay Paso, y que consiste en que, ante la falta de acuerdo se realizarán internas abiertas.

A tal efecto los partidos nacionales integrantes de Juntos por el Cambio sumarán el compromiso de los distritos con esta metodología que garantiza pluralismo ytransparencia.

También se analizó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar al planteo de Juntos por el Cambio en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura que garantiza el respeto a las normas constitucionales.

Insistimos en señalar con mucha preocupación el incremento descontrolado de la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Finalmente, se acordó continuar con la realización de encuentros programáticos para fines de noviembre, en esta ocasión será sobre políticas públicas de energía.

Se delegó en los presidentes de los partidos la coordinación de la fecha de la próximareunión de la Mesa.

Participaron de la reunión el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el auditor de la Nación Miguel Ángel Pichetto, la presidenta del PRO Patricia Bullrich; los senadores nacionales Martín Lousteau, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Alfredo Cornejo; los diputados nacionales Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo; Mario Negri, María Eugenia Vidal; Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, la diputada provincial Maricel Etchecoin y el ex presidente Ramón Puerta, además de los coordinadores de la Mesa, Andrés de Leo, Jorge Triaca y Ramón Mestre.