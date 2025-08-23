Se realizaba un examen de rutina y sufrió una grave reacción alérgica: murió en menos de 24 horas

Una joven brasileña sufrió un shock anafiláctico, una grave reacción alérgica, tras realizarse una tomografía con contraste en un hospital de Santa Catarina, Brasil, y en menos de 24 horas murió.

El hecho ocurrió el 20 de agosto en el Hospital Regional Alto Vale en el municipio de Rio do Sul, donde Leticia Paul —de 22 años— se realizaba exámenes rutinarios, ya que tenía antecedentes de cálculos renales, según contó su tía, Sandra Paul, al medio G1.

La joven, originaria de Lontras, era licenciada en derecho y tenía un posgrado en Derecho y Negocios Inmobiliarios. El jueves 21 familiares y amigos le dieron el último adiós en la Casa Mortuoria Jardim Primavera, en Rio do Sul. Luego fue llevada al Crematorio Vaticano en Balneário Camboriú.

Leticia Paul sufrió un shock anafiláctico cuando se realizaba una tomografía con contraste. Foto: Facebook/Sandra Paul.

En un comunicado, el hospital lamentó la muerte de Paul y expresó su simpatía con la familia. “Aprovechamos la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la ética, la transparencia y la seguridad de la atención, destacando que todos los procedimientos se realizan de acuerdo con los protocolos clínicos recomendados”, aseguraron.

Una tomografía con contraste es un estudio de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X y un medio de contraste (inyectado por vía intravenosa o administrado oralmente) para mejorar la visualización de órganos, vasos sanguíneos y tejidos en las imágenes de cortes transversales del cuerpo.

De acuerdo con el doctor Murilo Eugênio Oliveira, especialista en radiología y diagnóstico por imágenes, el método es seguro y hay muchos estudios que demuestran la efectividad del diagnóstico por imágenes. Existen reacciones adversas al uso de la sustancia, pero son raras, especialmente las consideradas graves, como el caso de la joven Paul, según el especialista.

Adiós a Leticia Paul: el impacto de su partida

A través de una publicación de Facebook, la tía de Paul la recordó como “una persona de mucha luz y una fuerte personalidad”. “Y eso es lo que te hizo tan fuerte y admirable por todos los que te rodean. Tu tiempo aquí se acabó, pero siempre te llevaremos en nuestros corazones a cada paso del camino”, escribió Sandra Paul.

Por su parte, una amiga aseguró que Leticia “era luz, era ternura, era un ejemplo de amor y dedicación”, y agregó que la joven dejó “marcas de bondad y enseñanzas que nunca serán olvidadas”.

Familiares y amigos despidieron a la joven brasileña tras su partida. Foto: Facebook/Sandra Paul.

“Incluso en medio del dolor de la despedida, apreciamos el recuerdo de las sonrisas, las palabras de afecto, y la bondad que ella difundió dondequiera que fue”, escribió Yuri Kaue.

La estudiante de odontología de la Uniasselvi agradeció “cada momento compartido —con Paul— cada gesto de afecto y por toda tu esencia, que permanecerá viva en nuestros recuerdos y en nuestros corazones”.