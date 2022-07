SE NORMALIZA EL SERVICIO EN EL TRANSPORTE PUBLICO

Este jueves se desarrolla una nueva medida de fuerza por parte de UTA Jujuy que afecta al servicio de corta y media distancia. El gremio reclama por las deudas que mantienen las empresas con los choferes en un conflicto de larga data.

Desde la Unión Tranviarios del Automotor Seccional Jujuy ratificaron que el paro de 24 horas se concretará durante toda la jornada y que el servicio se retomará este viernes 29 de julio.

«La medida de fuerza va a continuar durante 24 horas hasta que podamos reunirnos con las autoridades del Gobierno y los empresarios para analizar qué solución se puede concretar para saldar las deudas que tienen con los trabajadores», expresó Marcelo Moyano, prosecretario de asuntos gremiales de la UTA.

Además, el miembro de la comisión directiva señaló que incluso hay empresas que acordaron liquidar deudas en cuatro cuotas pero no hicieron efectivo el pago de ninguna.

Por otro lado, Moyano destacó el gesto del Gobierno Provincial de adelantar los fondos para ayudar a las empresas a pagar los salarios pero aseguró que los montos no son suficientes para saldar las deudas. «Estamos muy ansiosos ante la llegada del subsidio nacional. Desde el Gobierno Nacional indicaron que con esos fondos se iban a pagar sueldos y aguinaldos, en tanto que Provincia aportaría para cancelar aguinaldos y no remunerativos, esto último se concretó pero igual no alcanza».