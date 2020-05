SE MULTIPLICAN ESFUERZOS PARA EVITAR LA CIRCULACIÓN VIRAL COMUNITARIA

El Comité Operativo de Emergencia (COE) confirmó que se procedió a testear, mediante técnica PCR, a 34 personas que tuvieron contacto estrecho con el camionero de Fraile Pintado, resultando negativo todos ellos. Estas personas continuarán en cuarentena en el hospital de campaña emplazado en la Ciudad Cultural y en los próximos días serán nuevamente evaluadas.

“Este es un buen dato, porque significa que no estuvieron en condiciones de contagiar a otras personas”, enfatizó el gobernador Gerardo Morales, quien además precisó que los 34 test representaron al Estado una erogación de $204.000. “De allí la importancia de respetar las normas de prevención, evitando sobre todas las cosas poner en riesgo a otras personas”, indicó.

En otro orden, se hizo saber que en la fecha también fueron testeados un chofer de una empresa de colectivos y un camionero en Jama, los que dieron negativo. Se aguardaba el resultado de la evaluación realizada a una mujer de Humahuaca. En relación al trabajador transportista que debía cruzar a Bolivia y se encontraba demorado, se hizo saber que dio negativo en su test PCR.

El mandatario, ratificó que en Jujuy “no hay circulación viral comunitaria”, pero advirtió que “seguimos luchando para que el incidente de Fraile Pintado y Calilegua no modifique esta situación, ya que estamos dispuestos a recuperar la normalidad”.

Anticipó que el domingo próximo estarán disponibles las multas a la empresa transportista, al camionero y a la familia de Calilegua que recibió a 15 personas, violando las medidas dispuestas por el COE en el campo de la prevención.

“La lucha será larga y cada semana se presentarán situaciones como esta, por eso no debemos bajar los brazos”, expresó Morales.

RIESGO MENOR

El coordinador del Comité Operativo de Emergencia (COE), Omar Gutiérrez, abordó la situación de las personas aisladas en el hospital de campaña y que fueron contacto estrecho con el camionero de Fraile Pintado, señalando que “existe la posibilidad de transmisión de coronavirus cuando el contacto es estrecho” y amplió sus conceptos apuntando que “hay un ciclo que el virus tiene que cumplir hasta la aparición de síntomas (período de incubación). Es cuando se aprovecha para diagnosticar, buscar y aislar contactos estrechos, evitando la propagación”.

Precisó que en la técnica del test PCR se introduce un hisopo en vías respiratorias y permite saber si las personas tienen o no el virus en la garganta. “Si no lo tienen, quiere decir que no están en condiciones de contagiar a otras personas”, puntualizó.

Aclaró que en el curso de los próximos días estos contactos pueden desarrollar la infección, por lo tanto “seguirán en cuarentena para ser testeados de nuevo y será entonces cuando se pueda confirmar si hubo transmisión”.

“Por ahora tenemos la tranquilidad de que las personas que estuvieron en contacto están resguardadas y tienen riesgo menor”, consignó.

ALTO CUMPLIMIENTO

El ministro de Seguridad, Ekel Meyer, destacó que se observó un “alto cumplimiento a la cuarentena en Fraile Pintado y Calilegua, salvo contadas excepciones” y agregó que “los vecinos comprendieron la importancia del aislamiento, dando claras muestras de responsabilidad social individual”.

“Los resultados de los test fueron buenos y si seguimos así ambas localidades podrán volver a una situación favorable en siete días”, remarcó.

Además, precisó que el despliegue de Seguridad incluyó a 151 efectivos policiales y 33 de seguridad vial, a los que se sumó personal municipal coordinado por los COE de Fraile Pintado y de Calilegua.

CONTROL CASA POR CASA

En tanto, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, puntualizó que en las últimas horas “se trabajó intensamente con todos los equipos de Salud y los COE locales, con refuerzos de enfermería y agentes sanitarios” y subrayó que se realizó un amplio registro de temperatura casa por casa con fines preventivos.

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS DE COCA

Por otra parte, se informó que para acceder al Programa de Distribución de Hojas de Coca, se debe ingresar al sitio www.coe.jujuy.gob.ar y allí seguir un simple procedimiento de registro.

El programa está destinado a comunidades indígenas, cooperativas de producción y trabajadores rurales.

El beneficiario tendrá que afrontar un costo máximo de $150 en concepto de envío y recibirá hasta 50 gramos debidamente empaquetado.